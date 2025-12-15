Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜范駿華：黎智英所作所為危害國家主權 須依法追究責任

更新時間：14:45 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-15 HKT

「壹傳媒」創辦人黎智英，今日（15日）由三名國安指定法官作出裁決，黎被裁定兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，全部罪名成立。全國政協委員、候任立法會議員范駿華表示，黎智英所作所為嚴重違反國安法及相關國家安全條例，危害國家主權、安全與發展利益，必須依法追究責任。

范駿華：判決公平、公正、公開 彰顯特區維護國家安全堅定決心

范駿華指，香港是法治社會，沒有任何人、組織、團體或機構可以凌駕於法律之上。司法獨立是香港得以成為國際金融中心的重要基石之一，更是維護社會穩定、保障市民權益的核心支柱。黎智英的所作所為，毫無疑問是嚴重違反國安法及相關國家安全條例的典型例子，其行徑危害國家主權、安全與發展利益，也損害香港的繁榮穩定，必須依法追究責任。

他表示，今日的判決公平、公正、公開，立場鮮明、毫不含糊，既體現了法律的嚴肅性與權威性，也彰顯了香港特區維護國家安全、守護法治底線的堅定決心。罪犯為自身過往的罪行承擔相應代價，實乃天公地義，亦是法治社會的必然要求。任何勢力企圖透過任何渠道向中國香港特區政府施壓，或干預司法獨立，均屬明顯的非法干預，既不符合香港法律規定，也損害香港的整體利益與社會公義，必將遭到香港社會各界的堅決反對，也絕不可能得逞。

范駿華強調，維護國家安全是香港特區的憲制責任，實踐法治精神是香港的核心優勢，兩者相輔相成、密不可分。唯有堅定維護國家安全，築牢法治防線，才能為香港的長期繁榮穩定提供堅實保障，讓香港持續發揮國際金融中心的獨特作用。

范駿華指，判決公平、公正、公開，彰顯特區維護國家安全堅定決心。資料圖片

 

