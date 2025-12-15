黎智英案｜駐港國安公署：黎智英是外部反華勢力的馬前卒 理應受到法律嚴懲 

「壹傳媒」創辦人黎智英，今日（15日）由三名國安指定法官作出裁決，黎被裁定兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，全部罪名成立。駐港國安公署表示，堅決支持香港特區司法機構依法裁定黎智英串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪名成立。

駐港國安公署：黎智英遂行「顏色革命」企圖

發言人指出，維護國家安全在任何國家都是頭等大事，任何觸犯香港國安法都將受到法律懲治。黎智英案庭審披露的大量事實充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」的幕後推手。其公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁、叫囂「為美國而戰」，與「港獨」「黑暴」組織和境外勢力勾連，濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，妄圖搞亂香港，遂行「顏色革命」企圖，罪行累累，罪證確鑿。其行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉。此等嚴重犯罪，理應受到法律嚴懲。

發言人表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究。香港特區嚴格依法處理黎智英案，捍衛法治權威與尊嚴，履行維護國家安全憲制責任，得到廣泛認同和支持。黎智英案審理過程公開透明，程序公平公正。黎智英合法權利得到有效保障，其代理律師當庭證實黎智英在押期間未受到不公正待遇。少數西方國家政客及反華媒體打著「人權」「自由」的幌子抹黑香港法治，公然為黎智英開脫說項，美化其危害國家安全的行徑，粗暴干預香港司法，是別有用心的政治操弄，是對法治精神的公然踐踏，充分暴露其偽善和「雙標」，我們對此予以強烈譴責。

發言人強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。駐港國家安全公署將毫不鬆懈堅定履職，與特區一道全面準確實施維護國家安全法律，依法懲治危害國家安全犯罪，並高度警惕，嚴陣以待，毫不手軟依法打擊外部勢力干預國安案件審理、破壞香港法治的行為和活動，共同守護香港社會大局穩定和「一國兩制」行穩致遠。

中聯辦指，黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」。資料圖片

中聯辦：黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」

中聯辦強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，堅決支持香港特區依法防範、制止和懲治危害國家安全的犯罪行為和活動，支持特區司法機構依法裁決黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪等罪名成立，並強烈譴責外部勢力對香港法治和司法的幹預抹黑。

中聯辦發言人指，該案是香港首宗觸犯香港國安法規定的勾結外部勢力危害國家安全犯罪案件。庭審過程揭露的大量事實和證據有力證明，被告黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，甘當外部勢力「以港遏華」的馬前卒，長期操控《蘋果日報》等反中亂港組織和人員，勾連境外反華勢力，散播「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等亂港言論，意圖煽動他人顛覆特區政權，甚至直接下場組織對抗行動，乞求外部勢力對中國及香港特區實施制裁，在香港國安法實施後仍不收手。其罪行給香港社會造成嚴重傷害，給香港市民留下徹骨之痛，必須依法受到追究懲處。特區司法機構對黎智英依法定罪，維護國家安全，捍衛法治尊嚴，香港社會各界同聲支持，廣大市民拍手稱快。

中聯辦發言人表示，香港國安法實施以來「一法安香江」，迅速扭轉亂局，為「一國兩制」實踐行穩致遠提供堅實保障。香港是法治社會，特區司法機構依照香港國安法審理黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全犯罪案，是堅持法治的正當正義之舉。外部敵對勢力罔顧事實，將反中亂港首惡分子美化為「民主倡導者」，肆意攻擊抹黑香港法治和司法，我們對此予以強烈譴責，並堅決支持香港特區全面準確、不折不扣貫徹落實香港國安法，切實履行維護國家安全的憲制責任。

發言人強調，當前香港特區政府正帶領社會各界全力拼經濟、謀發展、惠民生，全力開展救災善後工作，但一些反中亂港分子和別有用心者散布謠言，攻擊政府，煽惑民眾，妄圖擾亂社會秩序，危害國家安全。特區司法機構此次對黎智英依法定罪，再次宣示了對危害國家安全的行為和活動零容忍的態度。這也是對反中亂港分子的嚴正警告，一切危害國家安全的行徑都必受到法律的嚴懲

港澳平：無論有什麼「後台」「主子」都必受法律嚴懲

港澳平表示，堅決支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，對危害國家安全的反中亂港首惡分子依法定罪。

港澳平指，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手，是外部反華勢力的代理人和馬前卒，罪惡昭彰、禍害深重。黎智英長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家幹盡各種壞事，嚴重沖擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重損害市民利益福祉。市民不會忘記「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的慘痛景象；不會忘記黎智英頻頻竄訪美西方國家勾結外部反華勢力、乞求對港對華制裁，甚至叫囂「為美國而戰」，同時操控輿論工具肆意制造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨、美化暴力，並為反中亂港分子和「港獨」勢力提供資金支持的累累惡行；不會忘記在香港國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章、招徠外部幹預的頑劣嘴臉。法庭審理過程中揭露的大量事實，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動，讓人們進一步認清其就是過往香港之亂的罪魁禍首，就是甘當外部勢力「走狗」「爪牙」的漢奸國賊。包括香港同胞在內的全國人民都對此義憤填膺，強烈要求依法對其予以嚴懲。

港澳平指，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。香港國安法實施以來，特區行政、立法、司法機關認真履職盡責，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。香港社會重回正軌，廣大市民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。國安才能港安、家安，已經成為香港社會的強大共識。

港澳平強調，香港法治不容撼動。有法必依、違法必究，法網恢恢、疏而不漏。今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全。外部勢力和反中亂港分子肆無忌憚、為所欲為的日子已經一去不復返。任何人、任何組織膽敢挑戰維護國家安全法律、實施危害國家安全行為和活動，無論其打著什麼幌子，無論其有什麼「後台」「主子」，都必定受到法律的嚴厲懲治。

港澳平堅定支持香港特區全面準確實施香港國安法，任何妄想阻撓香港特區維護國家安全的圖謀都是徒勞無功的。外部勢力施壓幹預香港特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑劣行徑，動搖不了香港特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，只能更快敲響其在港代理人的喪鐘！