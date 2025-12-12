大埔宏福苑五級火︱湯家驊：獨立委員會審視方式新穎 可加快調查進度及確保全面

大埔宏福苑奪命大火至今造成160人死亡，行政長官李家超今日（12日）公布，委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，陳健波、歐陽伯權為委員。行會成員、資深大律師湯家驊接受《星島頭條》查詢時表示，以往法定的獨立調查委員會具司法程序性質，過程漫長且易生程序爭拗，雖然今次因火災事件成立的獨立委員會不具傳召權，但特首提出的方案相當新穎，容許獨立委員會在無需傳召權下迅速展開工作，並可於有需要時建議行政長官賦予法定權力，形容是「兩全其美」，既能加快調查進度，亦能確保調查全面。

湯家驊指，是次調查涉及政府部門、坊間機構等，特首已指令所有政府部門必須全面配合調查，故此無需傳召權，亦可強制所有部門提供資料或作證。至於坊間機構或個人，若有不合作情況，特首亦可運用法定權力強制其配合，認為相關人士應會配合委員會的調查。他呼籲社會各界主動配合，「唔好要特首運用法定權力要佢哋配合啦！」

民建聯期望盡快查明事件真相

民建聯表示，宏福苑事件發生後，居民期盼了解真相，釐清責任，認為政府迅速成立獨立委員會的安排，是直接回應了居民的訴求，並對相關法例規管、各持份者責任等作全面審視。民建聯相信獨立委員會能客觀公正開展調查，為事件查明真相。

民建聯期望委員會能夠盡快展開工作，全面釐清事件相關細節及責任，並提出切實可行的改革建議；而在安置方面，亦盼政府堅持「以居民為本」原則，盡快落實相應的安置與補償方案，保障居民生活。民建聯會持續跟進委員會調查情況，繼續收集居民意見並適時向當局反映，全力協助居民渡過難關，重建家園。

