亞太經合組織｜財政部長會議明年10月在港舉行 李家超 : 將全力以赴 支持會議圓滿成功

中國將擔任亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）2026年的東道主。中央政府今日（12日）宣布，2026年亞太經合組織財政部長會議定於明年10月在香港舉行。

李家超: 特區政府將全力以赴 全面和周詳籌備

行政長官李家超表示，國家是2026年亞太經合組織東道主，亞太經合組織財政部長會議2026年10月首次在香港特區舉行。特區政府將全力以赴，會全面和周詳籌備，全力支持國家主辦2026年亞太經合組織會議圓滿成功。他感謝中央政府對香港的信任和支持，特區政府會發揮香港作為國際金融中心的經驗和優勢，確保在香港舉辦的財政部長會議成功。香港亦會利用好這次機會，深化國際交往合作，更好融入和服務國家發展大局。

李家超指特區政府將全力以赴，全面和周詳籌備，全力支持國家主辦2026年亞太經合組織會議圓滿成功。資料圖片

亞太經合組織財政部長會議明年10月在港舉行。資料圖片

陳茂波 : 有助深化與其他亞太經合組織成員合作

財政司司長陳茂波表示，在「一國兩制」下，憑着國家的堅實支持，香港國際金融中心的功能不斷發展，地位不斷鞏固和提升。他衷心感謝國家選擇在香港舉辦財長會議，一方面讓港府向與會經濟體和國際社會展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展，另一方面也深化與其他亞太經合組織成員的合作，充分彰顯香港「超級聯繫人」的角色。

陳茂波指衷心感謝國家選擇在港舉辦財長會議，一方面讓港府向與會經濟體和國際社會展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展，另一方面也深化與其他亞太經合組織成員的合作，充分彰顯香港「超級聯繫人」的角色。資料圖片

作為亞太經合組織2026年的東道主，中國負責籌備及主持明年亞太經合組織領導人非正式會議、一系列部長級會議和其他會議。財政部長會議將以國家財政部主辦、特區政府承辦的方式在港舉行，並由財經事務及庫務局局長主持專責工作組，負責統籌會議策劃和籌備等相關工作。

屆時，亞太經合組織成員的財政部門負責人與相關國際組織的代表將匯聚香港出席會議，體會香港作為國際大都會的獨特魅力，以及背靠祖國、聯通世界的優勢，有助説好國家故事和香港故事。