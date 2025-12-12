大埔宏福苑五級火｜陸啟康：未來9個月會按職能 聚焦三大範疇研究

大埔宏福苑奪命大火，造成多人死傷。行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，調查成因，今日（12日）決定委任陸啟康法官擔任獨立委員會主席、陳健波、歐陽伯權為委員。

陸啟康表示，感謝行政長官的信任，委任自己擔任主席，未來邀請不同行業的專家向委員會提供意見。委員會將在未來9個月聚焦三大範疇，了解大火起火原因、蔓延等，防止相類似的原因再次發生。有關的委員會既時獨立委員會，亦可依法調查指定事項。他亦欣悉政府會為委員會成立祕書處等。

他又稱，在調查開展前，相信主席會見傳媒是首次，可見事件的嚴重性，以及調查事件的決心。他作為法官亦會理性、公平，不可感情用事，不可有先設立場。他亦指選管會於選舉後要遞交報告，但會以調查委員會的工作為先，有需要時會考慮辭任選管會的工作，同時亦不會出席選管會的任何記者會。

行政長官李家超今日（12日）表示，已成立獨立委員會，將於9個月內完成審視大埔橫幅街火災的成因、人命傷亡及財產損毀情況，並就改善措施提出建議。李家超除委任陸啟康出任獨立委員會主席，亦委任陳健波和歐陽伯權作委員。