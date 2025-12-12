宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會

大埔宏福苑奪命大火，造成160人死亡，多人受傷，行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，調查成因。李家超今日（12日）下午就大埔宏福苑火災有關事宜，在政府總部會見傳媒。

李家超表示，多次表明要調查宏福苑，要一查到底，要做到水落石出，公義得到伸張。上星期公布成立由法官主持的獨立委員會，審視起火、快速蔓延的原因等，在聆聽終審法院首席法官張舉能的推薦後，決定委任陸啟康法官擔任獨立委員會主席、陳健波、歐陽伯權為委員。

有需要時可賦予法定調查權力

他續稱，委員會獲賦權調查以下事項，一是起火原因、火勢蔓延及傷亡成因；二是涉事大廈消防設備、維修工程安全標準、監管制度是否合規；三是大型維修工程是否存在不當商業利益、圍標或貪污問題；以及檢視現行法規及懲處機制是否足夠，並提出改善建議。他又指獨立委員會在９個月內完成報告，審視的範圍廣泛，尤其圍標利益相連的問題眾多，性質複雜，為求讓獨立委員會能完成報告，賦予委員會最大的主導權及靈活空間，簡化流程，同時亦給予備用權力，若委員會在審視過程中，認為有需要就特定議題或個別環節獲賦予法定權力，可向行政長官提出建議，讓委員會根據香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，就指定事宜行使法定權力，獲取所需的資料和事實，以全面掌握事情真相。

委員會將重點調查火災發生的情由、大廈消防裝置及設備的監督與責任問題，以及樓宇維修工程的施工安全、標準、監督和日常維護制度。

另外，他又指出，獨立委員會的所有報告與建議將全面向公眾公開，僅涉及司法程序的資料除外。委員會亦可在不同階段發表中期報告，並向行政長官提出建議，確保過程透明、結果公正。他又指，所有人無論任何職位都需要負責。

涉及任何人士均會「一查到底，問責到底」

被問及不設立獨立調查委員會如何查出事件真相，李家超強調，政府以「先驅性」方式成立獨立委員會，工作將分為兩大部分，其一為宏福苑火災涉及的建築安全、救援流程及責任問題；其二為多年來受關注的大型廈宇維修工程中可能存在的「圍標」、商業利益輸送及腐敗問題。他強調，無論涉及政府人員或非政府人士，均會「一查到底，問責到底」，絕不容許任何人逃避責任。他多次提及獨立委員會是獨立運作，再次感謝陸啟康等人肯承擔這個這麼重大的責任，稱「因為這次的責任是很重要、事情很複雜、問題很廣泛。

問及如果有政府高層需要負責，會否啟用「部門首長責任制」進行問責，李家超表示，若有任何人員須對事件負責，不論職級高低，均須承擔後果。他指發現這個人所犯錯的地方是什麼，就會按著此事去追究，沒有排除任何方法，但一定要讓需要負上的人負上責任。

李家超表示，政府在處理災難事件時，首要考量的是受影響家庭的意願與實際困境，並以「情理法」為原則，即先講情感、再講道理，最後依法辦理。

他指從事件發生第一天起，政府即全力了解當事人的苦困，盡力在情感與精神上提供支持，並在物質援助如臨時住所等方面積極協助。

此外，李家超也提到，除了政府撥款的3億元之外，支援基金目前已接獲約35億元，顯示香港在困難時刻獲得廣泛的關懷與援助。

他亦感謝社會各界、不同行業以及媒體記者自事故發生以來所作出的全面報導與持續關注，讓受災家庭感受到香港的溫暖與支持，強調將繼續與社會共同努力，幫助受影響家庭走出困境。

述職期間向習近平匯報火災情況

李家超表示，每年12月都會到北京述職，有關日期當有消息時會向大家公布。述職期間會向國家主席習近平及北京的領導們，匯報香港最新情況，除了經濟發展外，「一定會匯報民生」。今次大埔大火發生當日，習近平已表示高度重視，要求特區政府努力撲滅大火、減人命傷亡以及財產的傷害。他必然會匯報政府所做的工作，以及香港社會一方有難，八方支援的共同力量；而獨立委員會工作也是處理大火事故的一部份，涉及香港整體情況也有習近希望知道的整體情況。他續指，相信習近平希望知道香港最近經濟狀况、實施「十四五」規劃情况等，亦會成為匯報內容。



記者：黃子龍

攝影：汪旭峰