立法會︱梁君彥比喻會議廳像「金魚缸」 議員須注重形象「真正為民做事」

第八屆立法會90名候選議員今早（11日）出席立法會事務簡介會，下午4時許舉行第8節的經驗分享環節，由即將卸任的立法會主席梁君彥，及不競逐連任的「班長」廖長江分享實踐經驗、心得及答疑。該環節不要求全部候任議員出席。

梁君彥寄語議員虛心學習、着眼全局

梁君彥表示，議員都經過選舉的洗禮，帶住市民的託付進入議會，作為一名民意代言人，應該掌握民情脈搏，做到「耳聽八方、八面玲瓏」，幫助市民解困，要做到這一點，需要「十八般武藝」樣樣精通。

他續指，議員也要虛心學習，有很多事情會有不懂的地方，即使大家來自不同的專業和地區背景，都要着眼全局，時刻以香港的整體利益為依歸。立法會議員不僅要照顧自己的情況或所屬界別的利益，更要顧及整體立法會的形象，舉例指周二（9日）新舊議員見記者，就是要讓市民看到立法會整體形象。

四周全是記者 叮囑注重形象

梁君彥表示，議員在會議廳開會時周圍「全部都係人」，形容他們是「金魚缸裏邊啲金魚」，四周都有人觀察，所有攝影房的玻璃後方都是記者，因此必須專注，注重形象，讓市民看到大家真正在為市民做事，而不是為自己做事。他亦指自己擔任了20年議員，過去9年走過高山低谷，順流逆流也都遇過，最艱難的時刻，廖長江和自己，以及一些資深議員都一起走過了。

梁君彥在分享環節後表示，自己與廖長江一樣，都期望議員們能夠做得更好，全香港市民都期望第八屆議員能夠做得更出色，為香港市民謀取更多福祉。他指出自己給予的建議很簡單，必須盡職，全心全意聆聽所有意見，幫助市民和業界發聲，所有決定都由立法會整個團隊作出，大家應要協同工作，而不是各自為政。

他又指，自己和即將卸任的議員都十分願意把多年議會經驗傾囊相授，做到薪火相傳，協助新任議員履職。立法會議員任重而道遠，更是一份重大使命，不要當「只是一份工」，期盼所有議員充分發揮專業知識、人脈和資源，全力以赴為市民謀幸福，為國家和香港謀發展。

心水大主席接班人？梁君彥笑言不應指手畫腳

至於如何改善形象，梁君彥認為，要讓市民看到議員盡心盡力做事，出席率不是一個簡單的量度，而是「真係做到嘢」，聆聽到市民，急市民所急，搞好經濟民生，配合政府攜手做好。

問及大主席的接班人選，梁君彥指，自己即將離任，不應該「指手畫腳」，應交由第八屆議員自行決定。

茶點時間議員間氣氛輕鬆

分享會開始前為茶點時間，在席議員相互交流，氣氛輕鬆。梁君彥與工業界（第一）議席的接班人黃永威交談，而廖長江亦有與其接班人、商界（第二）姚祖輝握手傾談；新界北譚鎮國與選委界范駿華相談甚歡；旅遊界候任議員、「微笑劍后」江旻憓與秘書處職員交談後提前入座；新界北姚銘與選委界李家駒互相交換聯繫方式。

分享期間，直選「票后」方國珊用手機紀錄會議內容。江旻憓在雞精班結束後表示，學到好多東西，「好快同你哋分享。」

相關新聞：

立法會︱新一屆表決必須表態 梁美芬追問投票記錄 李慧琼主動發言解釋

立法會｜新舊議員齊上堂 了解宣誓儀式示範 邵家輝讚新丁認真聽書

記者：曹露尹

攝影：汪旭峰