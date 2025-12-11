立法會事務簡介會│新舊議員互相「迎新」及「聽書」  何敬康：溫故知新頗具意義

第八屆立法會選舉圓滿完成，90位候任議員今日（11日）出席立法會事務簡介會。中場休息時，各候任議員紛紛步出會議廳。民建聯3位候任議員葛珮帆、植潔鈴及郭芙蓉不約而同齊齊穿上綠色外套。連任的批發及零售界邵家輝則向記者表示，「新丁」議員聽簡介會很認真。

成功連任的選委界何敬康表示，簡介會是一次非常好的溝通橋樑，形容自己「再上多一次堂」，溫故知新確實頗具意義，認為新舊同事一起溫習、溫故知新，了解到也有一些新的申報事項。

他指，大家都非常努力「迎新」及「聽書」，自己亦喜歡這種氛圍和新的開始，感覺不錯，整個流程大家互相幫助，有疑問會幫忙解答，是一個非常好的合作關係。至於議員間有無討論立法會主席候選人，何敬康表示今日主要迎新，新同事需要處理很多新事務，「邊有咁快諗咁多」。

簡介會為期兩日共15節議程

據了解，為期兩日的簡介會共有15節議程，首日進行8節，要求90位議員全部必須出席第1至4節及包含第5至7節的迎新午宴，分別為立法會議員職權及履職機制、立法會會議及內務委員會、委員會制度、議員宣誓儀式示範、支援及行政服務、酬津安排及營運開支、參觀會議場地及議員辦公室。第8節為資深議員經驗分享及問答環節。

第二日的簡介會僅需「新丁」議員出席，包括研究及資訊部服務、申訴制度、傳媒及公共關係部服務、參觀立法會綜合大樓其他設施、行政署簡介、律政司簡介，以及財務委員會及公共財政。

記者、攝影：曹露尹

