立法會開雞精班 方國珊「姍姍來遲」有原因 江旻憓向傳媒揮手 ｜Kelly Online

第八屆立法會選舉已結束，90位候任議員即將上任，並於今日（11日）參加立法會事務簡介會。會議9時30分開始，新界東南候任議員、直選「票后」方國珊姍姍來遲，遲到10分鐘進場；九龍東候任議員張培剛、選委界候任議員文頴怡均遲到入場，選委界候任議員鄧銘心更遲到近1小時才抵達會場。

方國珊解釋：開車途中覆居民電話

方國珊其後解釋，因今早先去謝票，開車回立法會期間因需要回覆居民電話，所花時間超出預算，強調自己很重視立法會的簡介會，下次會預多些時間及會謙卑學習。

簡介會開始前，會議聽內一片熱鬧。旅遊界候任議員、「微笑劍后」江旻憓與立法會秘書處副秘書長（行政管理及機構發展）黃少健交流，又向傳媒席揮手；成功連任的選委界「票后」陳凱欣及何俊賢握手敘舊；新界西南郭芙蓉與選委界何敬康交談；會計界「新面孔」吳錦華亦大派卡片。

簡介會為期兩日，今日會議由立法會秘書處秘書長衛碧瑤主持，每位候任議員檯面擺放一份簡介會章程，要求全體90位候任議員務必出席立法會議員職權及履職機制、立法會會議及內務委員會、委員會制度及迎新午宴等。

記者：曹露尹

攝影：汪旭峰