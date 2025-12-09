林健鋒獲委任職訓局主席 明年1.1上任 任期2年

政府（9日）宣布，委任林健鋒為職業訓練局新任主席，盧金榮獲委任為副主席，陳凱則獲委任為委員。莊堅烈、鄭松岩、張益麟和梅李玉霞則獲再度委任，分別擔任副主席及委員。任期兩年，由2026年1月1日起生效。

教育局局長蔡若蓮歡迎任命，相信林健鋒對各行業的深刻認識、廣泛人脈，以及對推廣職業專才教育的熱誠，必能為職訓局的未來發展注入寶貴的專業知識和策略遠見。

蔡若蓮亦衷心感謝即將卸任的主席戴澤棠、副主席葉中賢，以及委員盧巧玉和王祖興。她特別向戴澤棠致意，指對方自2020年起出任主席，在其領導下，職訓局不僅達成開設新校舍和深化行業協作等多項里程碑，更成功拓展於內地及國際的網絡。

