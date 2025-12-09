立法會選舉︱梁君彥率第七、八屆全體議員見傳媒 鼓勵新舊議員溝通交流、薪火相傳

立法會大主席梁君彥今早（9日）率領第七屆及第八屆全體議員見傳媒，是歷屆立法會以來首次有這樣的安排。梁君彥衷心感謝特區政府將救災及選舉同步舉行，認為今次選舉每個界別都有良性競爭，是優質的民主選舉；議員都是帶著中央及政府重託進入議會，期望新議會可為香港注入更多動力、做好改革，推動香港發展更上一層樓，更好地融入及服務國家，造福香港、貢獻國家。

梁君彥鼓勵新舊議員溝通交流 薪火相傳

梁指，周日的選舉選出愛國、愛港、德才兼備的議員，而過去兩星期社會上下一心應對火災，候選人更放下選舉工程，全力支援災民，展現無私精神。他形容「疾風知勁草」，議員需展現巨大決心，要急市民所急，以專業知識與特區政府處理災後支援及重建工作，是任重道遠。

他亦認為，現在是彰顯「愛國者治港」的良好局面，新一屆立法會有50位連任、40位新任議員，他鼓勵新舊議員之間多溝通及交流，做到薪火相傳；並相信秘書處會一如以往提供高質、高效服務，透過不同渠道協助議員投入議會工作。

陳克勤冀新一屆議會跨越政團 攜手合作

民建聯主席陳克勤表示，過去一段時間社會被宏福苑大火刺痛心，新舊議員都用自己的方法支援災民，認為政府首階段的救災工作合時、適切。他續稱，已接觸逾千戶災民，眾人都關心重建家園；他亦留意到不少立法會議員有不同意見，期望新一屆立法會中可跨越政團、攜手合作，避免漏洞再出現，協助特區政府阻止悲劇重演，議員都可為災民盡一點心意，為改革作出充分貢獻。

工聯會會長吳秋北形容現在是「歷史性時刻」，新舊議員交接時可聚首一堂，又形容立法會議員是社會的縮影，代表多方面力量；第七屆立法會良政善治、高效運作，監督政府有效施政，期望新一屆可繼續這個良好勢頭，協助政府處理發展問題，包括災後重建，令災民盡快回復正常生活。

邵家輝：要搞好香港經濟 用科技變革

自由黨主席邵家輝表示關注火災，不少議員都在思考善後工作，期望新一屆上任後政府有不同方案支援市民。他指出，香港經濟正處於轉型期，未來要搞好香港經濟，用科技變革，融入國家發展大局；同時本地民生亦要關顧，但「搞好經濟先有民生」，希望可吸引更多投資者來港。

金融界陳振英表示，在大埔火災中，特區政府救援、災後重置等都展現高效危機處理能力；金融界除即時支援外，亦在思考一些中長期措施，但仍有法律及技術問題待解決，成熟時會公布。他指，政府改革措施需要立法會審議，相信新一屆議會會認真跟進、查清事實，強調行政立法團結一致，災民可很快重拾生活。

經民聯吳永嘉首先感謝主席梁君彥帶領兩屆立法會應對不少事情，又指火災期間政府應變迅速，強調制度沒有最好、只有更好，期待與新議員攜手完善應該完善的制度。

選委界議員陳紹雄表示，未來要做好與特區政府的合作伙伴角色，推動良政善治，善用香港優勢，對接國家「十五五」規劃，以及處理火災後的重建、安置等。他認為未來工作十分繁重，會配合政府撥款審批、制度及政策法例檢討等；同時認為建築業界、物管界需推動自我完善制度與文化，建立工地安全、健康、質量及環境保護的文化。

新任議員莊家彬：須改變以往單一經濟結構

選委界新任議員莊家彬表示，香港經濟正值轉型期，必須改變以往單一經濟結構、推動多元經濟，逐步推動轉型創新。他稱會用好自己在商界的資源及網絡，振興行業發展，並善用工作經驗，推動行政程序「拆牆鬆綁」，加快各項有利措施；同時對火災感到十分痛心，上任後會做好災後支援，以市民福祉為依歸，為香港打造更安全、更安心、更幸福的家。

選委界新任議員魏明德衷心感謝前輩及選委信任，指國家「十五五」規劃機遇無限，希望找到香港定位、服務國家。他指火災事故中，社會高效、有效、同心完成了很多工作；下一步要做好改革，帶領香港展望未來，他會竭盡所能，與議會及政府通力合作，為香港帶來下一個高峰。

工程界新任卜國明：明白當選是責任的開始

工程界新任議員卜國明感謝工程界及社會信任和支持，明白當選是責任的開始，承諾以專業、務實、理性的態度，將政綱藍圖轉為行動綱領解決問題，期待與政府、市民攜手合作，建造更繁榮的香港。他亦就大埔火災向災民表達沉痛哀悼，未來會用好專業協助災後重建。

建測規園界新任議員劉文君表示，感謝4個學會會長支持，選舉過程中收集不同專業意見，希望接下來的工作能持續反映業界意見；當前最急是如何協助社會面對這場災情的善後工作，未來會配合政府部門工作，期待可聯繫各界，共建美麗香港。

記者：郭詠欣

攝影：陳浩元