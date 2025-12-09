大棋盤︱立選結果四看點 新丁「埋位」上雞精班

立法會選舉塵埃落定，今屆地區直選投票率比上屆高1.7個百分點，投票人數則少3萬多人，但在大埔火災慘劇的社會氣氛下，愛國陣營已經「收貨」，港澳辦更形容三大界別投票率均「大幅超越上屆」，反映社會對選舉重視。綜合政圈人士分析，今次選舉有幾個看點，值得歸納一下。

1. 地區效應明顯，落選者戰鬥力增強

今次選舉奉行「自由搏擊」，沒祝福名單，為營造競爭氣氛，各政團大舉派兵，包括向來主打功能界別的經民聯。10個地方選區平均5至6人爭兩席，部分人原以為是陪跑居多，得票卻有驚喜，例如激戰區港島東，自由黨阮建中僅以358票之差，敗於民建聯植潔鈴。

從最終得票分析，落選者得票普遍「見得人」，大部分獲過萬票，例如上屆新界東北只得5000多票的黃頴灝，今屆得票翻倍至近1.2萬；參選九龍東的觀塘區議員梁思韻，與次席當選的民建張培剛僅差282票，選情緊湊。地區人士透露，梁思韻獲有份量人士「加持」，吸納大部分非民建聯、工聯會樁腳的票源。10區中，只有九龍東陳進雄得票未及總有效票數3%，被沒收選舉保證金。

事實上，部分政團派人出戰直選，勝算不一定是首要考慮，工聯會吳秋北昨日指不少新人參與是為鞏固基本盤，了解支持工聯會的票源，否則便難以積蓄力量。

2. 工聯會選委界再吃敗仗

今次立會大換血，工聯會是唯一一個毋須「交人頭」的政團，惹來其他建制派微言，來屆雖保持7席不變，但兩名議員陸頌雄、郭偉强齊齊落馬。選委界方面，近年工聯會多次滑鐵盧，今次派4人出選，只得兩名現任議員當選，其中身兼全國政協的工聯會理事長黃國，僅排第28；梁子穎排第33「低空掠過」。

有建制中人指，工聯會近年就勞資議題與商界針鋒相對，關係欠佳，而選委大多有工商專業背景，自然不會賣帳；即使工聯會派出身兼全國政協的副會長馬光如，亦一樣「唔畀面」，另一工聯副會長曾志文得票更包尾。

3. 民建聯選舉策略操作 「暗中歸邊」難禁止

民建聯今次在三個直選區同時派兩隊出戰，口徑是給予選民更多選擇，但「谷票」用意更明顯，最終九龍東、港島東候選人皆贏得驚險，未釀成「攬炒」實有幸運成分。有民記中人透露，雖然黨內指示禁談「棄保」，必須公平對待，但到了選戰後期，三區都有候選人明顯跑出，黨友自然會「歸邊」，這也是選舉常態。

亦有地區人士說，雖說沒有正式「棄保」，但現實上難以禁止黨友傾向某候選人，例如植潔鈴選前一日已貼出重量級人士撐場影片，現任議員梁熙更呼籲「集中票源」，相較之下，另一民記候選人李清霞顯得勢弱。

4. 「明星效應」接班有效果

今次改選，年屆七十議員退位，接班人悉數成功接棒，其中實政圓桌田北辰為徒弟莊豪鋒抬轎，最終獲3.4萬票當選，擺贏工聯會及鄉事派。實政圓桌主打中產，有力吸納中間、淺黃票，今屆即使多了競爭，「甩票」情況不嚴重，只比田北辰少了約5000票。從票站「細數」分析，莊豪鋒在屯門置樂花園、大興花園等居屋或私人屋苑得票較高，且看他躋身議會後，又能否繼承田二少的敢言作風。

此外，新民黨陳家珮由選委界轉跑道，成功保住該黨港島西一席；林健鋒、張宇人在商界一及飲食界，亦順利交棒予徒弟，可見政圈「師徒制」仍有一定效果。

選舉過後，大主席梁君彥今早率領新舊議員見傳媒，就跟進火災事件集體表態，以示團結一致。新議會多達40名新丁，據聞一眾資深議員亦傾向在本周內開班，教授新人議會入門技巧，減少「甩轆」機會。

聶風