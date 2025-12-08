立法會選舉｜5名新丁全落敗 議席6變3 新民黨稱無跌票：市民唔希望大黨話曬事

立法會選舉圓滿結束，新民黨今屆共派出8人參選，最終3名現任議員成功連任，包括新界東北李梓敬、選委界何敬康，以及轉戰港島西直選的現任選委界議員陳家珮。至於其餘5名出戰地區直選的「新丁」就全數落敗。來屆議席數目將大減一半至3席。新民黨強調，雖然該黨議席減少，但得票率並沒有減少，證明該黨在地區中的實力，對此感到非常滿意，「好多政黨都跌咗票，但新民黨冇跌到票」。

李梓敬談及宏福苑相關票站：每4人就有1人投我

早前發生大火的大埔宏福苑，屬新界東北選區範圍。而該選區的李梓敬今次取得逾4.2萬票連任。他感謝市民信任，又提到自己在包括宏福苑居民在內的票站中，取得近25%的選票，「每四人在那裏投票，就有一人投我」，認為自己背負著大量宏福苑居民期望，再次進入立法會的意義重大。

李梓敬在發言期間一度哽咽，稱有不少宏福苑居民向他表示特意回來投票給他，對他而言很感動，因為「居民面對嘅問題咁多，投票應該係佢哋擺得最低嘅一樣嘢」，居民對他的信任給予其大量工作動力，他承諾將全力支援居民，並做好安置等工作，並強調要做好市民的後盾，「今日係大埔嘅宏福苑，聽日可以係我哋選區，或香港任何一個地方，出現任何一個問題，自己作為民意代表，初衷就是要在市民最需要的時候，作對方的後盾」。

感言議員成功交棒 新民黨：市民不希望大黨話曬事

陳家珮指，其選區為10個選區中最嚴峻的選區，有3個現任議員，認為自己成功「出票」的小區，正是其一直深耕的小區，強調未來不僅會做好立法和監督政府的角色，亦會加強地區工作；何敬康表示，成功連任不是自己一個人的功勞，多得團隊協助，稱未來只有做好議員這一個目標，承諾將全力配合政府有效施政，推動改革，並將議政水平進一步提高。

被問及本次選舉有不少敢言議員都成功交棒，是否反映市民支持敢言議員的路線。新民黨指，在是次選舉中，不少市民都有選擇該黨、田北辰的實政圓桌、方國珊的專業動力，認為可見選民心中都希望有制衡，「不希望大黨話曬事」。

記者：林彥汛

相關新聞：

立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗

立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多

立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」

立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票

立法會選舉結果︱工聯會7人當選保持現有7議席 經民聯8人當選 自由黨維持4席不變