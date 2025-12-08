立法會選舉︱地區選舉全軍覆沒 盧偉國視之為「練兵」：會改善地區服務網絡

立法會選舉圓滿結束，經民聯最終成功奪得8席，成議會第二大黨。當選議員包括鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒、商界（第一）林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威，以及選委界梁美芬與鄧銘心。經民聯主席盧偉國今日（8日）總結選舉成績時，先感謝業界及市民的廣泛支持，他認為是次在選委界別全取2席，以及在功能界別大部分成功接棒，做到薪火相傳。對於地區直選的4席全數落敗結果，盧偉國則形容「是一場練兵」，承諾今後會經民聯在今後將改善地區服務網絡及服務水平。

盧偉國：是次選舉是新選制的一次成功實踐

盧偉國表示，今次立法會選舉，是一場「充分體現廣泛代表性均衡參與和公平競爭的成功選舉」。他指，雖然選舉在宏福苑大火後舉行，但是全港市民同心一致，推動香港由治及興，是新選制的一次成功實踐，極具意義。他又稱經民聯在新一屆議會將積極協助政府推進善後工作，支援受影響災民，並通過推動完善法規，防範同類災難重演。

對於今年經民聯未能在地區直選中勝出。盧偉國表示，這一次是一個很好的機會「練兵」，在選舉過程中展現了他們的專業及地區服務能力，並會檢討並在今後進一步加強經民聯的地區服務網絡和服務。

林健鋒笑言：新一屆團隊唔會亂咁告急

是次換屆選舉中，經民聯呈現「薪火相傳」之勢，由同屬該黨派的議員接棒。現任立法會主席梁君彥所屬的工業界（第一）將由黃永威接替。梁君彥表示，這次選舉競爭激烈，市民、政府及中央對第8屆立法會的期望很多，盼市民能夠給予新議員機會，經民聯亦希望接班團隊能為香港市民做實事。

而現任立法會議員林健鋒則由林偉全接棒，林健鋒強調，此次交棒並非退休，而是在香港發展的關鍵時期，將交棒給新一代。他指出，新一屆團隊將繼續急市民所急，「但係唔會亂咁告急」。作為行政會議成員及經民聯的橋樑，林健鋒表示將繼續促進溝通，並將職責交棒給林偉全。他笑言，「老中青都有，老都唔係好老」，各有謀略且勤力並感謝市民長期以來對經民聯的信任與支持。

