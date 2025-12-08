Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱地區選舉全軍覆沒 盧偉國視之為「練兵」：改善地區服務網絡

政情
更新時間：16:28 2025-12-08 HKT
發佈時間：16:28 2025-12-08 HKT

立法會選舉圓滿結束，經民聯最終成功奪得8席，成議會第二大黨。當選議員包括鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒、商界（第一）林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威，以及選委界梁美芬與鄧銘心。經民聯主席盧偉國今日（8日）總結選舉成績時，先感謝業界及市民的廣泛支持，他認為是次在選委界別全取2席，以及在功能界別大部分成功接棒，做到薪火相傳。對於地區直選的4席全數落敗結果，盧偉國則形容「是一場練兵」，承諾今後會經民聯在今後將改善地區服務網絡及服務水平。

相關新聞：

立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗

立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多

立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」

立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票

立法會選舉結果︱工聯會7人當選保持現有7議席  經民聯8人當選  自由黨維持4席不變

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
17小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
11小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
7小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
6小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
3小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
22小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
10小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
6小時前