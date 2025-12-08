立法會選舉︱地區選舉全軍覆沒 盧偉國視之為「練兵」：改善地區服務網絡

立法會選舉圓滿結束，經民聯最終成功奪得8席，成議會第二大黨。當選議員包括鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒、商界（第一）林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威，以及選委界梁美芬與鄧銘心。經民聯主席盧偉國今日（8日）總結選舉成績時，先感謝業界及市民的廣泛支持，他認為是次在選委界別全取2席，以及在功能界別大部分成功接棒，做到薪火相傳。對於地區直選的4席全數落敗結果，盧偉國則形容「是一場練兵」，承諾今後會經民聯在今後將改善地區服務網絡及服務水平。

