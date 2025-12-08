Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜工聯會7人當選 兩議員轉跑道「墮馬」 吳秋北：停留舒適圈不符勇於擔當精神

政情
更新時間：15:54 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:54 2025-12-08 HKT

工聯會今屆派出16人參選，最終議席維持7席，成為第三大黨。當中，9人出戰地區直選，但只有3名現任議員連任成功，包括吳秋北、鄧家彪及陳穎欣，原勞工界的郭偉强及原選委界的陸頌雄則「轉跑道」失敗。

工聯會會長吳秋北今日（8日）總結選舉成績時形容工聯會在今屆選舉是「有得有失」，在地區直選獲得的票數有所增長，有超過26萬名選民支持，高於上屆的19萬多人，整體得票率為22.2%，相信反映出工聯會穩步開拓的群眾基礎。他強調，進入議會首要工作是配合政府推動宏福苑火災善後工作，長遠期望為香港民主發展注入新動力，推動香港經濟繁榮穩定。

相關新聞：

立法會選舉︱陳克勤 : 於宏福苑相關票站 民建聯得票率均位前列 證明災民對該黨有期望

立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多

立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗

工聯會理事長黃國表示，今次選舉得到選民的認同和支持，加入立法會後會履行選舉的承諾，在參選過程各方面也有反映不同的情況，加快宏福苑重建及調查的工作，這是當選後立法會議員的共識。至於對接「十五五」規劃，加快北部都會區的發展，在AI發展下加以配合、完善巿民在內地的發展及退休生活等，亦要照顧本地職工就業，這幾方面是未來的重點工作。

陸頌雄、郭偉强「落馬」 吳秋北：面對失利應迎難而上

被問到兩名現任議員陸頌雄、郭偉强「落馬」是否錯判形勢，吳秋北表示，是次選舉策略的核心是展示工聯會敢於擔當、開疆拓土的意識，兩位議員停留在舒適區可能不符合勇於擔當的精神，即使面對失利，亦應迎難而上，而不應懼怕。

對於派出大量新人參選的決定，吳秋北解釋此乃鞏固工聯會「票盤」。若「無自己的人去參與，我們的票將會流去哪裡，大家是不知道的。」全面參與地區，找回支持者支持，工聯會更能鞏固了現有基本盤。他亦強調培養人必須「踏出第一步」，要在新的平台上面去鍛鍊、去磨練，才能夠真正鍛鍊出人才，所以不認同現時「青黃不接」。

吳秋北坦言，對於有現任議員未能成功連任感到「可惜」，但強調這是工聯會「整體的決策部署」的一部分。吳秋北在記者會結束後，邀請所有工聯會今次參選議員及助選團隊上台合照，包括競逐連任失敗的郭偉强和陸頌雄。郭偉强有與一旁的工聯會副理事長曾志文微笑點頭、亦露出笑容回應記者，陸頌雄則神情嚴肅。

 

爭取連任的工聯會副理事長鄧家彪獲得53675票，贏得九龍東議席，成為全港票王。鄧家彪表示，今次可順利連任有賴工聯會紮根九龍東超過30年的工作。他當選後第一的工作，包括跟進牛頭角安基苑情況，聯絡要求房委會介入，因為安基苑正進行大維修工程，與發生大火的大埔宏福苑聘用同一顧問，現時處於真空狀態。

鄧家彪又提到，政府明年將就「東九龍過山綫」的東九龍智慧綠色集體運輸系統進行招標，會要求政府盡早提供撇除商業敏感內容的招標文件，避免在設計或營運上出現落差。

記者：謝宗英

攝影：何健勇

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
4小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
5小時前
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
20小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
10小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
9小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝作供兩度激動落淚 嘆因傳媒報道承受壓力 稱若不出庭便「啞口食黃蓮」
社會
5小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
14小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
7小時前