立法會選舉｜工聯會16人出選７人當選 吳秋北：取得逾26萬票 較上屆有增長

工聯會今屆派出16人參選，最終議席維持7席，成為第三大黨。當中，9人出戰地區直選，但只有3名現任議員連任成功，包括吳秋北、鄧家彪及陳穎欣，原勞工界的郭偉强及原選委界的陸頌雄則「轉跑道」失敗。

工聯會會長吳秋北今日（8日）總結選舉成績時形容工聯會在今屆選舉是「有得有失」，在地區直選獲得的票數有所增長，有超過26萬名選民支持，高於上屆的19萬多人，整體得票率為22.2%，相信反映出工聯會穩步開拓的群眾基礎。他強調，進入議會首要工作是配合政府推動宏福苑火災善後工作，長遠期望為香港民主發展注入新動力，推動香港經濟繁榮穩定。

工聯會理事長黃國表示，今次選舉得到選民的認同和支持，加入立法會後會履行選舉的承諾，在參選過程各方面也有反映不同的情況，加快重建及調查的工作，社會上的普遍角色，當選的立法會議員的共識。對接「十五五」規劃，加快北部都會區的發展，在AI發展下加以配合、完善巿民在內地的發展及退休生活等，亦要照顧本地職工就業，這幾方面是未來的重點工作。

議員停留舒適圈不符勇於擔當精神

被問到兩名現任議員陸頌雄、郭偉强「落馬」是否錯判形勢，吳秋北表示，是次選舉策略的核心是展示工聯會敢於擔當、開疆拓土的意識，兩位議員停留在舒適區可能不符合勇於擔當的精神，即使面對失利，亦應「迎難而上」，而不應懼怕。

對於派出大量新人參選的決定，吳秋北解釋此乃鞏固工聯會「票盤」。若「無自己的人去參與，我們的票將會流去哪裡，大家是不知道的。」全面參與地區，找回支持者支持，工聯會更能鞏固了現有基本盤。他亦強調培養人必須「踏出第一步」，要在新的平台上面去鍛鍊、去磨練，才能夠真正鍛鍊出人才，所以不認同現時「青黃不接」。

吳秋北坦言，對於有現任議員未能成功連任感到「可惜」，但強調這是工聯會「整體的決策部署」的一部分。



記者：謝宗英

攝影：何健勇