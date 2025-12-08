立法會選舉│陳國基：期待與新一屆立法會衷誠合作 深入查找火災原因並堵塞漏洞

第八屆立法會換屆選舉順利完成，政務司司長陳國基表示，這次選舉在香港面對嚴峻挑戰的時間進行，顯示出各市民共克時艱、共創未來的獅子山精神。要感謝每一位踴躍投票的選民熱忱的參與，是推動災後各項工作和改革發展的巨大力量。

陳國基在社交平台稱，特區政府期待與新一屆立法會議員緊密合作，一方面進行火災的調查、援助、重建工作，深入查找原因並堵塞漏洞，通過系統性改革避免悲劇重演；另一方面，要持續創新推進經濟發展、改善民生，提升社會治理，更好融入和服務國家發展大局。

他期待與新一屆立法會衷誠合作，和衷共濟，一起傾聽市民的聲音，一起研究香港正在面對的各項深層次問題，一起找到深化改革發展的好辦法，一起紥實推進良政善治，為建立一個更美好的香港一起努力。

