立法會選舉｜專屬票站投票數字不及預期？ 陸啟康 : 沒有特別要求 會總結經驗

今日（7日）是立法會選舉投票日，選管會主席陸啟康在晚上6時會見傳媒時表示，已巡視投票站，各項安排大致暢順，對此表示滿意。他稱，截至下午4時半，設於上水、港珠澳大橋及機場的鄰近邊境票站共有6,100名選民投票；公務員專屬票站，共有15,700名選民投票；醫院管理局的醫護人員專屬投票站，共有569名選民投票；少數族裔專屬票站共有6名選民投票；院舍外展投票站共313名選民投票；已結束投票的懲教院所的專用票站，全日共有約2400名選民投票。

專屬票站投票數字不及預期？ 選管會：將總結經驗

被問及專屬票站投票數字是否不及預期，陸指選管會稍後會總結經驗，認為部分專屬票站運作良好，舉例在機場設票站可讓外國遊客了解香港尊重公民權利。他續指，選管會對專屬票站沒有特別要求，屬先導安排，目的是希望方便選民，選管會將於檢討後，對使用率較高的票站考慮予以保留。

至於截至下午4時，選管會、選舉主任、票站主任，共接獲245宗與選舉有關的投訴，包括57宗涉及在私人或政府物業進行競選活動、36宗涉及選舉廣告，以及35宗有關投票安排，有關單位正處理相關投訴。

陸啟康冀選舉能給予香港一些正能量

被問及投票率，陸啟康重申選管會一貫立場為對投票率沒有指標，其使命不是要提高投票率，而是要舉辦公平、公正的選舉。他續指，投票率高低各人有其解讀，故不評論，而投票率亦不是選管會最關注，稱是次選舉中有災民積極投票，形容「如果這個選舉，可給香港一些正能量，希望是香港復常的第一步，若選舉可以做到這些，已算是成功」。

至於為何選管會發放短訊呼籲市民投票，總選舉事務主任陳淑華表示，做法是參考2021年立法會選舉安排，目的為希望提醒選民投票，與張貼海報等宣傳方法目的相若。

記者：林彥汛

攝影：何君健