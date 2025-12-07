Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜回應黃碧嬌有否繼續參與拉票 陳克勤：正按自己的方法進行中，並無停止

政情
更新時間：14:48 2025-12-07 HKT
發佈時間：14:48 2025-12-07 HKT

立法會選舉今日（7日）舉行投票。民建聯主席陳克勤上午先後走訪七個助選街站，他形容投票氣氛熱烈、秩序良好，認為這反映特區政府選舉工作推動得宜。他亦觀察到投票率較以往稍高，相信市民會持續積極參與。

陳克勤：任何人若涉嫌違法 民建聯絕不姑息

被問及近日捲入輿論爭議的大埔區議員黃碧嬌目前有否參與拉票工作，陳克勤回應指，她的助選工作並無停止，正「按自己的方法繼續進行中」，並重申民建聯在此事上的立場非常清晰，若任何人涉嫌違法或未依規章制度行事，都必須受到嚴懲，民建聯絕不會姑息。就黃早前發出的個人聲明，陳克勤指，聲明由她本人發出，相信她會按照聲明內容進行相關工作。

相關新聞：宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相

被問及黃碧嬌目前有否參與拉票工作，陳克勤回應指，她正「按自己的方法繼續進行中」。民建聯FB截圖
被問及黃碧嬌目前有否參與拉票工作，陳克勤回應指，她正「按自己的方法繼續進行中」。民建聯FB截圖

陳克勤強調民建聯於災後第一時間站在前線

民建聯早前曾發布影片稱，面對網絡上的抹黑與不實傳言，各區選情緊張、甚至出現「全線告急」的狀況。陳克勤今日重申，民建聯近期在網上面對不少沒有事實根據的抹黑與謠言，對各區選情造成影響。他強調，民建聯在火災發生後是第一時間站在前線的政黨，區議員曾用大聲公協助疏散居民，事後亦立即暫停選舉活動，轉往庇護中心支援。

陳克勤亦提出多項有關災後跟進的立法建議，包括支持政府立法禁止地盤吸煙，以及完善大廈維修招標制度。他坦言，宏福苑重建工作複雜，但特區政府應在短期內盡快向市民公布方案。他表示，民建聯團隊已在大埔找到一塊已平整的土地，認為適合用作重建，但最終需與政府商討並聆聽災民意願。

新界東北候選人包括民建聯陳克勤、新民黨及公民力量李梓敬、黃頴灝、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。

相關新聞：立法會選舉｜民建聯籲支持者投票 稱火災後遭抹黑選情嚴峻

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
6小時前
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜選管會：截至早上10時半共收47宗與選舉相關投訴 提醒直選選民切勿蓋兩個印
政情
5小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
23小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
7小時前
立法會選舉2025．投票率持續更新
立法會選舉．投票率｜截至下午3時半 直選投票率19.57%逼近兩成 累計逾80萬人投票
政情
11分鐘前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
20小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
23小時前
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
5小時前