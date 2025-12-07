立法會選舉｜回應黃碧嬌有否繼續參與拉票 陳克勤：正按自己的方法進行中，並無停止

立法會選舉今日（7日）舉行投票。民建聯主席陳克勤上午先後走訪七個助選街站，他形容投票氣氛熱烈、秩序良好，認為這反映特區政府選舉工作推動得宜。他亦觀察到投票率較以往稍高，相信市民會持續積極參與。

陳克勤：任何人若涉嫌違法 民建聯絕不姑息

被問及近日捲入輿論爭議的大埔區議員黃碧嬌目前有否參與拉票工作，陳克勤回應指，她的助選工作並無停止，正「按自己的方法繼續進行中」，並重申民建聯在此事上的立場非常清晰，若任何人涉嫌違法或未依規章制度行事，都必須受到嚴懲，民建聯絕不會姑息。就黃早前發出的個人聲明，陳克勤指，聲明由她本人發出，相信她會按照聲明內容進行相關工作。

民建聯FB截圖

陳克勤強調民建聯於災後第一時間站在前線

民建聯早前曾發布影片稱，面對網絡上的抹黑與不實傳言，各區選情緊張、甚至出現「全線告急」的狀況。陳克勤今日重申，民建聯近期在網上面對不少沒有事實根據的抹黑與謠言，對各區選情造成影響。他強調，民建聯在火災發生後是第一時間站在前線的政黨，區議員曾用大聲公協助疏散居民，事後亦立即暫停選舉活動，轉往庇護中心支援。

陳克勤亦提出多項有關災後跟進的立法建議，包括支持政府立法禁止地盤吸煙，以及完善大廈維修招標制度。他坦言，宏福苑重建工作複雜，但特區政府應在短期內盡快向市民公布方案。他表示，民建聯團隊已在大埔找到一塊已平整的土地，認為適合用作重建，但最終需與政府商討並聆聽災民意願。

新界東北候選人包括民建聯陳克勤、新民黨及公民力量李梓敬、黃頴灝、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。

