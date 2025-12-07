立法會選舉｜梁君彥冀黨友盡力吸票 籲市民用好手上一票：最緊要有得揀

今日（7日）是立法會換屆選舉投票日，立法會主席梁君彥早上到灣仔會展投票。梁君彥認為今屆選舉氣氛「不差過上一屆」，呼籲市民投票強調「你要改變香港，就要用好自己手上一票，去選擇自己心儀的候選人，這樣才是幫到自己和香港」，「最緊要有得揀，就係老闆」。

梁君彥：投票對新一屆立法會協助災後重建非常重要

梁君彥指，投票對新一屆立法會協助災後重建，改變以往有問題的做法非常重要，相信有不少市民見到是次災難會挺身而出，用自己的一票選出適合的立法會議員。被問及若今屆立法會直選投票率低於上一屆，會否影響立法會認受性，他表示每個市民要盡責任投票，呼籲投票。

至於有何建議給政府進行災後重建，梁君彥表示，有關問題要等待政府處理，但認為當局第一時間利用政府議案到立法會討論的做法有用。

呼籲同屬經民聯的工業界（第一）候選人盡力吸票

本身屬經民聯成員的梁君彥今屆不尋求連任，其工業界（第一）的席位，由他的兩名黨友黃永威及許文俊角逐。被問及挑選接班人的準則為何，梁君彥表示，兩名候選人同為經民聯，會讓二人自由發揮，吸引工業總會的選民投票，呼籲他們盡努力吸引選民投票。

記者：林彥汛

攝影：盧江球

