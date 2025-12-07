立法會選舉｜機場設臨近邊境票站 市民大讚方便 一分鐘極速完成投票
立法會換屆選舉今日（7日）投票，選舉事務處設立鄰近邊境投票站，以便利在投票日需往返香港與內地及海外的選民投票。《星島》記者到機場2號客運大樓投票站外，市民普遍對新投票站觀感良好，認為對於在機場工作或在東涌區住的居民更為方便。
機場投票站便利選民獲好評
在機場附近工作的高先生表示，投票站內部運作順暢，「大概1分鐘即可完成投票」，對於即將上飛機工作的人十分方便。他又稱，登記投票站的過程十分靈活，只需要在登記期內（12月2日下午6時前）網上登記即可。
住在東涌區的張先生本來被安排到長沙灣投票，但知道有這個邊境投票站，就立即登記轉投票站，同樣認為這個投票站非常方便。
記者：曾智華
攝影：陳浩元
