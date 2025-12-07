立法會選舉｜胡英明一早前往投票 於總部指揮中心監督廉潔選舉行動部署
更新時間：10:13 2025-12-07 HKT
發佈時間：10:13 2025-12-07 HKT
發佈時間：10:13 2025-12-07 HKT
立法會換屆選舉今日（7日）舉行，行政長官李家超偕夫人及各高官相繼到票站投票。廉政專員胡英明亦一早到了票站投票，並於總部指揮中心監督廉潔選舉行動部署。
胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票，並呼籲市民要踴躍投票，一齊選出有抱負、有能力、有擔當的立法會議員，同創美好嘅未來。
廉署表示，廉署人員駐守全港投票站，嚴格執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，確保選舉能安全順利進行，並防止任何人干擾及破壞選舉。廉署各分區辦事處及廉潔選舉查詢熱線會由今天早上7時30分開始服務至晚上11時30分，即時處理巿民查詢及投訴。
相關新聞：
立法會選舉．持續更新｜投票時間上午7時半開始 特首李家超上午到票站投票
立法會選舉2025｜李家超形容過程順暢 承諾盡快查出大埔火災真相：我也是心急人
最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
21小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
2025-12-06 11:00 HKT
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
2025-12-06 11:00 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
2025-12-06 09:00 HKT