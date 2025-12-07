Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜胡英明一早前往投票 於總部指揮中心監督廉潔選舉行動部署

政情
更新時間：10:13 2025-12-07 HKT
發佈時間：10:13 2025-12-07 HKT

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，行政長官李家超偕夫人及各高官相繼到票站投票。廉政專員胡英明亦一早到了票站投票，並於總部指揮中心監督廉潔選舉行動部署。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票，並呼籲市民要踴躍投票，一齊選出有抱負、有能力、有擔當的立法會議員，同創美好嘅未來。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票。廉署fb圖片
胡英明及執行處首長丘樹春於總部指揮中心監督廉潔選舉行動部署。廉署fb圖片
廉署各分區辦事處今日開放，處理巿民的查詢及投訴。廉署fb圖片
廉署人員駐守投票站維護選舉廉潔公正。廉署fb圖片
廉署表示，廉署人員駐守全港投票站，嚴格執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，確保選舉能安全順利進行，並防止任何人干擾及破壞選舉。廉署各分區辦事處及廉潔選舉查詢熱線會由今天早上7時30分開始服務至晚上11時30分，即時處理巿民查詢及投訴。

