立法會選舉｜張國鈞、湯文龍探訪過渡屋「善樓」 呼籲選民踴躍投票支持善後重建

大埔宏福苑早前發生五級大火，至今造成多人死傷。律政司副司長張國鈞今日（6日）在社媒發文，指自己與律師會會長湯文龍探訪由善導會營運的過渡性房屋項目「善樓」，向現場當值的義務律師了解服務站的運作情況和居民的回饋，他得悉居民對服務站反應非常正面，義務律師們連日來已處理了多宗法律諮詢，當中除了房產、按揭、人身傷亡賠償和遺產承辦等各種法律查詢之外，居民也提出了保險和重建等不少法律層面以外的問題，強調這些問題都需要社會各界同心協力去解決。

律師會已於3個過渡性房屋項目設法律服務站

張國鈞表示，在政府全力投入救災善後工作之際，社會各界亦積極響應，支援各方面的善後工作。災民現在需要面對很多不同的問題，其中不少都涉及法律層面的考慮。有見及此，在政務司副司長領導的緊急支援及募捐工作組和房屋局的統籌協調下，香港律師會已於3個過渡性房屋項目設立法律服務站，為受災居民提供義務法律諮詢。特區政府亦正協助安排香港律師會到沙田及元朗等其他安置居民的地點為居民服務。

張國鈞和湯文龍向現場當值的義務律師了解服務站的運作情況和居民的回饋。張國鈞FB圖片

災民現在需要面對很多不同的問題，其中不少都涉及法律層面的考慮。張國鈞FB圖片

災後重建及改革極需立法會議員支持和參與

另外，張國鈞提到明天是立法會選舉日，當前大埔火災後續的災後支援、重建工作，以及相關法例制度的檢討與改革，極需立法會內代表社會不同界別的議員支持和參與。因此，他再次呼籲全港市民明天踴躍投票，選舉賢能，深化改革，同創未來。