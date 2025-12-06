Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜曾國衞陪同特首視察邊境投票站 提醒人員做好最後階段演練

政情
更新時間：15:36 2025-12-06 HKT
發佈時間：15:36 2025-12-06 HKT

立法會選舉明日（7日）投票，政制及內地事務局今日（6日）在社交媒體發帖，指政制及內地事務局局長曾國衞早上與選管會主席陸啟康，陪同行政長官李家超到設於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站，和位於東涌文東路體育館的一般投票站視察場地。

實地視察工作人員進行實習和模擬情境演練

政制及內地事務局表示，選務準備工作踏入最後階段，曾國衞日前到訪會展實地視察選委會界別投票站，以及中央點票中心，聽取選舉事務處人員匯報有關投票日的具體安排，並實地視察工作人員進行實習和模擬情境演練。

另外，曾國衞提醒選舉事務處工作人員須做好選舉前最後階段的演練和培訓工作，令選舉每個環節能暢順和高效完成。

