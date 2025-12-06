Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜田北辰倡大廈維修工程大改革 促檢視棚網物料及分拆顧問職能

政情
更新時間：13:03 2025-12-06 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。警方以涉嫌誤殺拘捕15名承建商或顧問公司人員，棚網問題被視為火災快速蔓延元兇之一。實政圓桌立法會議員田北辰今日（6日）在社交媒體發帖表示，大埔致命火災令社會各界均認同，香港樓宇維修工程從招標到施工階段均需進行全面改革。他指出，儘管詳細調查結果尚未公布，但現時已可識別出多個明顯存在問題範疇，有待解決。

籲改用玻璃纖維棚網

田北辰提出，現時工程普遍使用的聚乙烯棚網，即使添加阻燃化學物料，其是否符合標準仍難以從外觀判斷。他建議，應直接改用防燃的玻璃纖維棚網，因其外觀易於識別。他承認玻璃纖維成本較高，但相對於整個工程數以億計的總成本而言，其佔比極低，所換來的安全效益絕對值得。

分拆顧問公司職能減圍標風險

針對圍標問題，田北辰認為，現時工程顧問權力過大是其中一個主因。顧問公司身兼樓宇檢查、撰寫標書、招標、評分、批標及監工等多項職能，容易出現舞弊。他建議將相關角色分拆予兩間不同的顧問公司處理，例如由一間負責檢查、撰寫標書、招標、評分及批標，另一間則負責監工、審批物料質量及批核款項，以減低串謀的機會。另外，他建議政府應撥出額外資源，委託市區重建局成立獨立部門，加強監察及確保整個評分、批標及物料質量審批的合理性及真實性。

工程應分拆招標提升效益

田北辰亦建議，應將工程本身進行分拆。他指出，現時通常由一個總承建商再將工程分判出去，導致成本增加，業主亦難以議價。他舉例解釋，工程可分拆為外牆、天台、走火通道及石屎工序，以及喉管等四個部分，強調最終的改革方案仍需待調查結果出爐後再作詳細規劃，但上述幾方面是當前必須研究的重點。

 

