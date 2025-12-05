港府斥美所謂「議案」公然保庇國安罪犯 企圖向法院施壓、無視法治精神

香港特別行政區政府今日（5日）發聲明，強烈譴責美國國會眾議院個別政客企圖利用所謂「議案」，就黎智英涉及危害國家安全的案件及其羈管安排作出荒謬評論，意圖妨礙司法公正。特區政府對此表示強烈反對及不滿，並直斥其非。

特區政府發言人指出，黎智英所涉《香港國安法》案件的法律程序仍在進行中，任何人均不應評論案件以干預法院獨立審判。發言人批評美國個別政客提出所謂「議案」，假借人權、民主和自由之名，公然對案件說三道四，明顯是企圖向特區法院施壓，完全無視法治精神。

發言人續指，所謂「議案」在沒有事實基礎下妄指黎智英在獄中受不人道對待，卻對其國內侵犯人權的狀況視而不見，是偽善和「雙標」的表現。

特區政府發言人批評美國個別政客提出所謂「議案」，明顯是企圖向特區法院施壓，完全無視法治精神。

促美政客尊重法治 停止顛倒是非

發言人強調，香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律及按有關人士或單位的行為採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。因此，所謂「議案」指黎智英因其政治觀點及參與公眾利益議題而被香港特區機關針對的說法，完全與事實不符。

特區政府嚴正指出，倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權。特區政府強烈敦促美國有關政客尊重法治精神和司法獨立等基本準則，立即停止顛倒是非、美化犯罪行為的卑劣政治操弄。

特區政府發言人重申，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。

黎智英羈押期間醫療服務完備

發言人重申，特區政府已多次公開聲明，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康，致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括及時的醫療支援。

在早前的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師亦向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官對此表示讚揚。至於黎智英與其他囚犯中止交往的安排（即所謂的「單獨監禁」），一直是根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。

就所謂「議案」攻擊抹黑香港特區在「一國兩制」下享有的高度自治權、維護國家安全及保障人權等各方面的情況，發言人強調，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。「一國兩制」以《憲法》和《基本法》為法律依據實施，為基本權利和自由提供憲制上的保證，並在法治和獨立司法權之下得以鞏固。

香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。香港特區維護國家安全相關法律旨在維護國家主權、統一和領土完整；全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；以及更好地保障基本權利和自由。特區政府將繼續堅定不移依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府再次強烈敦促美國有關政客認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。