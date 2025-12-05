Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱林定國致函同事籲「沉着攜手前行」踴躍投票：應做的事要繼續做

政情
更新時間：18:56 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:56 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑早前發生嚴重火災，社會氣氛沉重，政府其後宣布立法會選舉將如期於12月7日舉行。律政司司長林定國今日（5日）於社交平台發文，並附上致同事的信件，呼籲同事踴躍投票，「沉着攜手前行」。

林定國：艱難時刻應以堅定信念與沉着步伐前行

信中表示，理解同事在火災事件後心情沉重，強調「尋找真相、協助受害者、尋回公道是必然之舉，但非一時三刻之事；與此同時，為香港未來應該做的事，仍是要做」。他指出，在艱難時刻，應以堅定的信念與沉着的步伐，共同守護香港市民的幸福安康，為更美好的明天並肩前行。他呼籲同事把握機會，於本周日投票，與他攜手前行。

此外，房屋局局長何永賢亦於社交平台發文呼籲投票。她表示，面對眼前的困難，應繼續手中的使命，「12月7日，互勉、同行，一起投票，推動改革創新」。

政府早前宣布立法會選舉將如期於12月7日舉行。何永賢FB
政府早前宣布立法會選舉將如期於12月7日舉行。何永賢FB

以下為林定國信件原文：

各位同事，

「沉着攜手前行」

大家沉痛的心情怎可能在短瞬間平復。尋找真相，竭力協助受害者、為他們尋回公道，是必然之舉，但非一時三刻之事；與此同時，為香港未來應該做的事，仍是要做。今個星期天為什麼這麼重要，我亦已從不同角度嘗試解說了很多遍，不打算再重複。

十分尊重大家選擇的自由和權利。在「一國兩制」下，我們肩負著走一條在中央支持下、符合憲制秩序、擁有香港特色的民主之路的使命。目的從來只有一個，就是確保「一國兩制」行穩致遠，香港長治久安，市民大眾安居樂業。正如近來備受關注的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書提醒我們，香港的民主之路從不是坦途；無論是法律上，還是實際上，都需要按實際情況、循序漸進。

困難時刻，見到的是生活在同一屋簷下的香港人，守望相助，更團結、更決心一起建構一個更安樂的家園。每一個朝這目標進發的機會都不能錯過，衷心期望你們會願意把握手中的機會，在周日與我沉着攜手前行。

林定國資深大律師
律政司司長
2025年12月5日

