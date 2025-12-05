Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱李家超：新屆立法會首個會議會提政府法案 商討支援災民及改革現有制度

政情
更新時間：19:19 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:14 2025-12-05 HKT

行政長官李家超今日（5日）傍晚聯同勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮、以及精神健康諮詢委員會主席林正財在梁顯利油麻地社區中心會見傳媒。李家超表示，政府十分關注大埔宏福苑火災後，災民及整體社會的精神健康和服務支援，因此已請林正財推動這方面工作，並與勞福局、教育局、醫衞局，為災民及其他受影響人士，包括學生、教師、附近居民等提供精神健康支援。

有人用「黑暴」手段借災情搞亂香港

李家超批判有人想發「災難財」，有人假份義工、假份災民，呼籲社會必須警惕，亦留意到部分人利用過往「黑暴」期間大量發放虛假信息的手段，包括「一消防員」「一某某」等，試圖利用災情搞亂香港，強調政府會打撃相關不良分子。

李家超又指，新一屆立法會的第一個會議，會提政府法案，商量如何支援災民及改革現有制度。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
4小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
6小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
6小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
6小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
5小時前
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮
時事熱話
3小時前