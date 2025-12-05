大埔宏福苑五級火︱李家超：新屆立法會首個會議會提政府法案 商討支援災民及改革現有制度

行政長官李家超今日（5日）傍晚聯同勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮、以及精神健康諮詢委員會主席林正財在梁顯利油麻地社區中心會見傳媒。李家超表示，政府十分關注大埔宏福苑火災後，災民及整體社會的精神健康和服務支援，因此已請林正財推動這方面工作，並與勞福局、教育局、醫衞局，為災民及其他受影響人士，包括學生、教師、附近居民等提供精神健康支援。

有人用「黑暴」手段借災情搞亂香港

李家超批判有人想發「災難財」，有人假份義工、假份災民，呼籲社會必須警惕，亦留意到部分人利用過往「黑暴」期間大量發放虛假信息的手段，包括「一消防員」「一某某」等，試圖利用災情搞亂香港，強調政府會打撃相關不良分子。

李家超又指，新一屆立法會的第一個會議，會提政府法案，商量如何支援災民及改革現有制度。