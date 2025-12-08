立法會選舉｜選舉委員會界別當選人全名單 陳凱欣成票后 新人范駿華、陳祖光當選 民建聯8人全勝

立法會選舉2025︱立法會選舉完成投票，選舉委員會界別由50人爭40席，當選名單率先出爐。其中由旅遊界「轉跑道」的姚柏良，以1397票成為票王；現任議員陳凱欣以1386票，成為票后，24名爭取連任的議員全數當選。多名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡等、前警察陳祖光。

民建聯派出8人參選，全部當選，包括爭取連任的陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢，以及港區人大代表朱立威、觀塘區議員洪錦鉉。工聯會派4人參選，只有現任議員黃國及梁子穎入局，兩名副會長馬光如和曾志文皆落敗。

10名落選者包括發展局前政治助理馮英倫，排第41名，他獲得988票，比奪得最後一席的大律師吳英鵬少14票。其他落選者包括測量學會前會長劉振江、公屋聯會總幹事招國偉等。