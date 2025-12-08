立法會選舉｜功能界別當選人名單出爐 黃浩明當選地建界 梁進成功接棒飲食界
更新時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT
【立法會選舉/功能界別】立法會選舉結果出爐，《星島頭氣》整合功能界別當選人名單，供讀者一文睇清各界別當選人。其中在飲食界，自由黨張宇人成功交棒予黨友、南區區議員梁進，他擊敗稻苗飲食專業學會主席江志恒當選。地產及建造界，恒地執董黃浩明首次參選，以316票擊敗僅得150票的經民聯趙式浩。
至於醫療衞生界，現任議員林哲玄以11739 票當選，擊敗只有4889票的梁禮賢。
鄉議局界別候選人：
- 劉啟康
- 劉業強
漁農界候選人：
- 陳博智 82票 （當選）
- 楊上進 79票
保險界候選人：
- 陳沛良
- 林溢東
航運交通界候選人：
- 馮佳培
- 林銘鋒
教育界候選人：
- 張澤松
- 鄧飛
法律界候選人：
- 李頴彰
- 陳曉峰
會計界候選人：
- 吳錦華
- 黃俊碩
醫療衞生界候選人：
- 林哲玄 11739 （當選）
- 梁禮賢 4889
工程界候選人：
- 霍偉棟
- 卜國明
建築、測量、都市規劃及園境界候選人：
- 劉文君
- 林家輝
勞工界候選人：
- 蘇栢燦
- 周小松
- 譚金蓮
- 李廣宇
- 林偉江
社會福利界候選人：
- 方富輝
- 朱麗玲
- 陳文宜
地產及建造界候選人：
- 黃浩明 316票（當選）
- 趙式浩 150票
旅遊界候選人：
- 江旻憓
- 馬軼超
商界（一）候選人：
- 李家聰
- 林偉全
商界（二）候選人：
- 姚祖輝
- 王紹基
商界（三）候選人：
- 嚴剛
- 張琪騰
工業界（一）候選人：
- 黃永威
- 許文俊
工業界（二）候選人：
- 吳永嘉
- 王偉樑
金融界候選人：
- 葉子健
- 陳振英
金融服務界候選人：
- 李惟宏
- 連少冬
體育、演藝、文化及出版界候選人：
- 霍啟剛
- 羅光萍
進出口界候選人：
- 鍾奇峰
- 李淑媛
紡織及製衣界候選人：
- 陳祖恒
- 蕭勁樺
批發及零售界候選人：
- 謝邱安儀
- 邵家輝
科技創新界候選人：
- 麥騫譽
- 邱達根
飲食界候選人：
- 江志恒 22票
- 梁進 101票（當選）
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界候選人：
- 黎達成
- 陳勇
