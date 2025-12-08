Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜功能界別當選人名單出爐 黃浩明當選地建界 梁進成功接棒飲食界

政情
更新時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT

【立法會選舉/功能界別】立法會選舉結果出爐，《星島頭氣》整合功能界別當選人名單，供讀者一文睇清各界別當選人。其中在飲食界，自由黨張宇人成功交棒予黨友、南區區議員梁進，他擊敗稻苗飲食專業學會主席江志恒當選。地產及建造界，恒地執董黃浩明首次參選，以316票擊敗僅得150票的經民聯趙式浩。

至於醫療衞生界，現任議員林哲玄以11739 票當選，擊敗只有4889票的梁禮賢。

鄉議局界別候選人：

  1. 劉啟康
  2. 劉業強

漁農界候選人：

  1. 陳博智 82票 （當選）
  2. 楊上進 79票

保險界候選人：

  1. 陳沛良
  2. 林溢東

航運交通界候選人：

  1. 馮佳培
  2. 林銘鋒

教育界候選人：

  1. 張澤松
  2. 鄧飛

法律界候選人：

  1. 李頴彰
  2. 陳曉峰

會計界候選人：

  1. 吳錦華
  2. 黃俊碩

醫療衞生界候選人：

  1. 林哲玄 11739 （當選）
  2. 梁禮賢 4889

工程界候選人：

  1. 霍偉棟
  2. 卜國明

建築、測量、都市規劃及園境界候選人：

  1. 劉文君
  2. 林家輝

勞工界候選人：

  1. 蘇栢燦
  2. 周小松
  3. 譚金蓮
  4. 李廣宇
  5. 林偉江

社會福利界候選人：

  1. 方富輝
  2. 朱麗玲
  3. 陳文宜

地產及建造界候選人：

  1. 黃浩明 316票（當選）
  2. 趙式浩 150票

旅遊界候選人：

  1. 江旻憓
  2. 馬軼超

商界（一）候選人：

  1. 李家聰
  2. 林偉全

商界（二）候選人：

  1. 姚祖輝
  2. 王紹基

商界（三）候選人：

  1. 嚴剛
  2. 張琪騰

工業界（一）候選人：

  1. 黃永威
  2. 許文俊

工業界（二）候選人：

  1. 吳永嘉
  2. 王偉樑

金融界候選人：

  1. 葉子健
  2. 陳振英

金融服務界候選人：

  1. 李惟宏
  2. 連少冬

體育、演藝、文化及出版界候選人：

  1. 霍啟剛
  2. 羅光萍

進出口界候選人：

  1. 鍾奇峰
  2. 李淑媛

紡織及製衣界候選人：

  1. 陳祖恒
  2. 蕭勁樺

批發及零售界候選人：

  1. 謝邱安儀
  2. 邵家輝

科技創新界候選人：

  1. 麥騫譽
  2. 邱達根

飲食界候選人：

  1. 江志恒 22票
  2. 梁進 101票（當選）

香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界候選人：

  1. 黎達成
  2. 陳勇

