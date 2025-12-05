Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜救災與防範火災需議員同行推行改革 羅淑佩籲選民12.7投票

政情
更新時間：12:32 2025-12-05 HKT
發佈時間：12:32 2025-12-05 HKT

行政長官李家超早前宣布，立法會換屆選舉將於12月7日如期舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5日）在社交平台表示，自從大埔宏福苑火災發生以來，特區政府上下全力救災，安置災民，協助家庭辦理後續事宜，行政長官並設立獨立委員會就事件作全面調查。她亦指，社會也凝聚力量，一呼百應捐款、捐物資幫助災民，形容「愛心暖流充滿香江」。

立法會議員角色非常重要

羅淑佩表示，下一步援助災民和防範同類事情發生的過程中需要夥伴同行，當中立法會議員的角色非常重要，政府急需他們一起推動改革，審核政府提出的撥款請求，和審議制訂新的法律。

她相信選民已陸續收到投票通知書和投票時間的詳情。在傷痛當中，羅淑佩懇請全港選民本着一顆愛港建港的心，在今個星期日，12月7日抽出一點時間，投下手上極有意義的選票，為香港選出有抱負、有能力的立法會議員，一同踏上重建之路，化悲痛為改革、建設的力量。

