立法會選舉點票結果即時更新｜地區直選最終投票率為31.90% 逾131萬人投票
發佈時間：23:20 2025-12-07 HKT
立法會選舉2025/選舉結果/當選名單︱立法會選舉12月7日舉行，投票時間由早上7時30分至晚上11時30分。截至晚上10時30分，地區直選投票率達31.43%，較上一屆總投票率的30.2%多1.23個百分點，近130萬名選民投票。晚上約11時40分，政制及內地事務局局長曾國衞及選管會主席陸啟康，將於會展的中央點票站倒出票箱中的選票，由工作人員開始點票。 《星島頭條》會持續更新點票過程，讓讀者一文睇清地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單。
【01:15】地區直選最終投票率為31.90%，逾131萬人投票。
【01:00】選委界40個議席當中，24名現任立法會議員成功連任。民建聯派8人參選，陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢、朱立威、洪錦鉉全數當選。至於工聯會則派4人，惟只有黃國及梁子穎當選，兩名副會長馬光如和曾志文均落選。
【00:55】大會宣布選委會界別結果，50名候選人當中，40名成功當選，姚柏良獲1,397票成票王；陳凱欣獲1,386票成票后。
【00:30】選委會界別點票完成，兩張選票無效，即將宣布結果。
【23:40】投票時間結束，政制及內地事務局局長曾國衞、選管會主席陸啟康、選管會委員石丹理、資深大律師文本立等，在會展中央點票站倒出票箱中的選票，由工作人員開始點票。
【23:30】投票時間結束，票站陸續關閉。
地區直選點票結果
港島東參選人：
- 吳秋北
- 植潔鈴
- 郭浩景
- 阮建中
- 李清霞
港島西參選人：
- 楊哲安
- 陳家珮
- 黃秋萍
- 陳學鋒
- 郭偉强
九龍東參選人：
- 鄧家彪
- 張培剛
- 顏汶羽
- 陳進雄
- 梁思韻
九龍西參選人：
- 關煒曦
- 劉愛詩
- 梁文廣
- 龐朝輝
- 鄭泳舜
九龍中參選人：
- 李超宇
- 楊諾軒
- 楊永杰
- 李慧琼
- 丘燿誠
- 譚莉儀
新界東參選人：
- 葉傲冬
- 李貞儀
- 方國珊
- 張美雄
- 陳志豪
新界北參選人：
- 譚鎮國
- 曾勁聰
- 沈豪傑
- 廖子聰
- 姚銘
新界西北參選人：
- 周浩鼎
- 莊豪鋒
- 梁明堅
- 甘文鋒
- 陸頌雄
新界西南參選人：
- 盧婉婷
- 郭芙蓉
- 陳穎欣
- 張文嘉
- 莫綺琪
新界東北參選人：
- 陳克勤
- 李梓敬
- 黃頴灝
- 古偉冰
- 鄧肇峰
功能界別點票結果
鄉議局：
- 劉啟康
- 劉業強
漁農界：
- 陳博智
- 楊上進
保險界：
- 陳沛良
- 林溢東
航運交通界：
- 馮佳培
- 林銘鋒
教育界：
- 張澤松
- 鄧飛
法律界：
- 李頴彰
- 陳曉峰
會計界：
- 吳錦華
- 黃俊碩
醫療衞生界：
- 林哲玄
- 梁禮賢
工程界：
- 霍偉棟
- 卜國明
建築、測量、都市規劃及園境界：
- 劉文君
- 林家輝
勞工界：
- 蘇栢燦
- 周小松
- 譚金蓮
- 李廣宇
- 林偉江
社會福利界：
- 方富輝
- 朱麗玲
- 陳文宜
地產及建造界：
- 黃浩明
- 趙式浩
旅遊界：
- 江旻憓
- 馬軼超
商界（一）：
- 李家聰
- 林偉全
商界（二）：
- 姚祖輝
- 王紹基
商界（三）：
- 嚴剛
- 張琪騰
工業界（一）：
- 黃永威
- 許文俊
工業界（二）：
- 吳永嘉
- 王偉樑
金融界：
- 葉子健
- 陳振英
金融服務界：
- 李惟宏
- 連少冬
體育、演藝、文化及出版界：
- 霍啟剛
- 羅光萍
進出口界：
- 鍾奇峰
- 李淑媛
紡織及製衣界：
- 陳祖恒
- 蕭勁樺
批發及零售界：
- 謝邱安儀
- 邵家輝
科技創新界：
- 麥騫譽
- 邱達根
飲食界：
- 江志恒
- 梁進
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界：
- 黎達成
- 陳勇
選委會界別點票結果
- 姚柏良（當選，1397票）
- 李家駒（當選，1193票）
- 文頴怡（當選，1308票）
- 伍婉婷（970票）
- 吳傑莊（當選，1331票）
- 伍煥杰（當選，1164票）
- 劉智鵬（當選，1275票）
- 鄧銘心（當選，1073票）
- 樓家強（當選，1231票）
- 范凱傑（當選，1034票）
- 蘇紹聰（當選，1076票）
- 洪錦鉉（當選，1042票）
- 柯家洋（813票）
- 何俊賢（當選，1267票）
- 管浩鳴（當選，1233票）
- 吳英鵬（當選，1002票）
- 招國偉（887票）
- 郭志華（947票）
- 黃錦輝（當選，1329票）
- 陳永光（當選，1269票）
- 李鎮強（當選，1354票）
- 何君堯（當選，1241票）
- 馮英倫（988票）
- 林筱魯（當選，1241票）
- 陳恒鑌（當選，1348票）
- 曾志文（793票）
- 劉振江（954票）
- 馬光如（934票）
- 何敬康（當選，1210票）
- 魏明德（當選，1345票）
- 陳少波（937票）
- 范駿華（當選，1155票）
- 陳宗彝（當選，1066票）
- 陳凱欣（當選，1386票）
- 梁子穎（當選，1089票）
- 葛珮帆（當選，1321票）
- 朱立威（當選，1144票）
- 陳紹雄（當選，1273票）
- 林琳（當選，1160票）
- 鄧咏駿（954票）
- 莊家彬（當選，1194票）
- 李浩然（當選，1360票）
- 林振昇（當選，1311票）
- 黃國（當選，1187票）
- 黃錦良（當選，1201票）
- 簡慧敏（當選，1268票）
- 梁美芬（當選，1316票）
- 陳曼琪（當選，1311票）
- 陳祖光（當選，1067票）
- 陳仲尼（當選，1343票）
功能界別吸引了社會各界人士參選，文中提及的焦點人物包括出戰旅遊界的劍擊運動員江旻憓，以及競逐連任體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛等。
2025年立法會選舉的投票已於12月7日完成，並於翌日即12月8日完成所有點票工作，隨即公布當選人名單。
今屆選舉涵蓋三大界別，分別為「地區直選」、「功能界別」以及「選舉委員會界別」。