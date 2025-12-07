立法會選舉結果即時更新︱批發及零售界：邵家輝成功連任 大勝零售管理協會主席謝邱安儀

立法會選舉2025/選舉結果/當選名單︱立法會選舉12月7日舉行，投票時間由早上7時30分至晚上11時30分。投票歷時16小時，地區直選最終投票率為31.90%，較上一屆總投票率的30.2%多1.7個百分點，逾130萬名選民投票。《星島頭條》持續更新點票過程，讓讀者一文睇清地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單。

新界東北：陳克勤、李梓敬齊連任

【05:50】進出口界功能界別，鍾奇峰獲137票，李淑媛獲108票，鍾奇峰當選。

【05:45】批發及零售界功能界別，謝邱安儀149票，邵家輝827票，邵家輝當選連任。

【05:45】工程界功能界別，卜國明獲3,058票、霍偉棟獲2,377票，卜國明當選。

【05:40】新界北地方選區，新社聯譚鎮國獲41,657票、民建聯姚銘獲33,389票，兩人當選。

【05:37】地產及建造界功能界別，恒地黃浩明獲316票，經民聯趙式浩獲150票，黃浩明當選。

【05:30】新界東北地方選區，民建聯陳克勤獲41,612、新民黨李梓敬42,749，兩人成功連任當選。

九龍東：鄧家彪連任 顏汶羽「落馬」

【05:27】九龍東地方選區選舉結果出爐，工聯會鄧家彪獲53675票，成功連任，張培剛則獲29,116票奪第二席。獲24,250票的民建聯顏汶羽「落馬」。

【05:25】醫療衞生界功能界別，現任的林哲玄獲11,739票成功連任，對手梁禮賢獲4,889票。

九龍西：梁文廣、鄭泳舜齊連任

【05:22】九龍西地方選區，梁文廣獲25,692票、民建聯鄭泳舜獲41,767票，二人當選、成功連任。

【05:20】漁農界功能界別，陳博智82票，楊上進79票，陳博智以3票之差險勝。

【05:14】飲食界功能界別，梁進獲101票當選，江志恒獲22票。

新界東南：方國珊「圓夢」高票躋身立法會

【05:05】港島西地方選區選舉結果出爐，民建聯陳學鋒獲30,543票、新民黨陳家珮獲30,033票當選。獲25,643票的現任工聯會郭偉强「落馬」。

【04:57】新界東南地方選區選舉結果出爐，專業動力方國珊獲58,828票當選，葉傲冬獲26,250票，奪第二席。獲第三多選票的是18,797票的陳志豪。

地區直選：九龍中李慧琼、楊永杰當選

【04:50】港島東地方選區選舉結果出爐，工聯會吳秋北獲39,707票當選、民建聯植潔鈴22,054票，險勝自由黨阮建中（21,696票），奪第二席。

【04:25】九龍中地方選區選舉結果出爐，民建聯李慧琼獲53,529票、楊永杰獲28,161票，成功當選。獲得票數第三多的是15,734票的區議員楊諾軒。據紀錄，李慧琼於上屆選舉獲95,976票、楊永杰則於上屆獲35,702票。

中期點票：新界東北李梓敬及陳克勤領先

【03:33】地方選區的新界東北、九龍東、九龍中、新界西南、新界北，完成點票的點票站數目均已達該區總數的90%。

【03:27】在新界東北選區，兩名爭取連任的議員領先，即新民黨李梓敬及民建聯陳克勤，兩人已獲逾3萬多票，拋離其他對手。在新界東南選區，多次參選落敗的方國珊，暫時以4萬多票領先，第二位是民建聯葉傲冬，暫有1.7萬票。 工聯會在多個直選區落後，包括港島西郭偉强、新界西北陸頌雄。

【03:20】地方選區的港島西及九龍西，完成點票的點票站數目均已達該區總數的90%。

【02:27】地方選區正在點票中，根據中期點票結果， 在新界北選區，新社聯譚鎮國以約1.2萬票領先，民建聯姚銘以約1.1萬票暫時排第二，排第三是港區人大代表沈豪傑暫排第三，約6,600票。工聯會曾勁聰、新民黨廖子聰分別有4,400票及2,900票。

在新界東北選區，兩名爭取連任的議員領先，即新民黨李梓敬及民建聯陳克勤，分別有1.4萬票及1萬票，拋離第三位的工聯會古偉冰。黃頴灝、鄧肇峰分別只有3000多票。

在九龍中選區，全國人大常委李慧琼以1.9萬多票領先，第二位爭持激烈，楊永杰暫有約1萬票，楊諾軒約有7400票。

選管會主席陸啟康就選舉總結事宜見記者。蘇正謙攝

選管會：3個受大埔火災影響票站 投票率與其他票站相若

【01:47】選管會主席陸啟康見記者時表示，地方選區累積投票率31.9％，最高投票率3個區為新界西南、新界東南、新界西北；功能界別方面，投票率最高3個界組分別為商界（第三）、科技創新界、漁農界。鄰近邊境投票站全日有7,100名選民投票、公務員專屬投票站合共約2萬人、7個醫管局醫護人員專屬投票站631人、少數族裔專用投票站7人、院舍外展投票站319名、17個懲教院所專用投票站2,400名、警署3個專用投票站3人。

被問及點票時間，陸啟康指現時所有點票工作進行暢順，在預期之內，期望數小時內完成點票。至於本屆投票時間延長至晚上11時30分，陸啟康認為是便民措施，並非「谷票」，因為不投票的人始終不會投，「加到24小時都唔會投」，惟便民措施亦要考慮成本，選管會需要檢討和分析成效。

他又指，3個受大埔火災影響票站的投票率，與其他票站相若，也聽聞有災民出來投票，反映他們希望立法會議員幫忙發聲。被問及網上有人出售選舉投票心意卡，陸啟康表示法律上無法阻止，稱「攞咗贈品，你要攞去賣都無辦法」，強烈呼籲「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

選委會40席揭盅 姚柏良陳凱欣成票王票后

【01:00】選委界40個議席當中，24名現任立法會議員成功連任，「轉跑道」到選委界的姚柏良，以1397票成為票王；現任議員陳凱欣以1386票，成為票后。民建聯派8人參選，陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢、朱立威、洪錦鉉全數當選。工聯會派出4人，只有黃國及梁子穎當選，兩名副會長馬光如和曾志文均落選。

多名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡等、美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝、香港警察員佐級協會前主席陳祖光。

相關新聞：立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝

回到目錄

吳秋北 植潔鈴 郭浩景 阮建中 李清霞

楊哲安 陳家珮 黃秋萍 陳學鋒 郭偉强

鄧家彪 張培剛 顏汶羽 陳進雄 梁思韻

關煒曦 劉愛詩 梁文廣 龐朝輝 鄭泳舜

李超宇 楊諾軒 楊永杰（當選，28,161票） 李慧琼（當選，53,529票） 丘燿誠 譚莉儀

葉傲冬 李貞儀 方國珊 張美雄 陳志豪

譚鎮國 曾勁聰 沈豪傑 廖子聰 姚銘

周浩鼎 莊豪鋒 梁明堅 甘文鋒 陸頌雄

盧婉婷 郭芙蓉 陳穎欣 張文嘉 莫綺琪

陳克勤 李梓敬 黃頴灝 古偉冰 鄧肇峰

回到目錄

鄉議局：

劉啟康 劉業強

漁農界：

陳博智 楊上進

保險界：

陳沛良 林溢東

航運交通界：

馮佳培 林銘鋒

教育界：

張澤松 鄧飛

法律界：

李頴彰 陳曉峰

會計界：

吳錦華 黃俊碩

醫療衞生界：

林哲玄 梁禮賢

工程界：

霍偉棟 卜國明

建築、測量、都市規劃及園境界：

劉文君 林家輝

勞工界：

蘇栢燦 周小松 譚金蓮 李廣宇 林偉江

社會福利界：

方富輝 朱麗玲 陳文宜

地產及建造界：

黃浩明 趙式浩

旅遊界：

江旻憓 馬軼超

商界（一）：

李家聰 林偉全

商界（二）：

姚祖輝 王紹基

商界（三）：

嚴剛 張琪騰

工業界（一）：

黃永威 許文俊

工業界（二）：

吳永嘉 王偉樑

金融界：

葉子健 陳振英

金融服務界：

李惟宏 連少冬

體育、演藝、文化及出版界：

霍啟剛 羅光萍

進出口界：

鍾奇峰 李淑媛

紡織及製衣界：

陳祖恒 蕭勁樺

批發及零售界：

謝邱安儀 邵家輝

科技創新界：

麥騫譽 邱達根

飲食界：

江志恒 梁進

香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界：

黎達成 陳勇

回到目錄

姚柏良（當選，1397票） 李家駒（當選，1193票） 文頴怡（當選，1308票） 伍婉婷（970票） 吳傑莊（當選，1331票） 伍煥杰（當選，1164票） 劉智鵬（當選，1275票） 鄧銘心（當選，1073票） 樓家強（當選，1231票） 范凱傑（當選，1034票） 蘇紹聰（當選，1076票） 洪錦鉉（當選，1042票） 柯家洋（813票） 何俊賢（當選，1267票） 管浩鳴（當選，1233票） 吳英鵬（當選，1002票） 招國偉（887票） 郭志華（947票） 黃錦輝（當選，1329票） 陳永光（當選，1269票） 李鎮強（當選，1354票） 何君堯（當選，1241票） 馮英倫（988票） 林筱魯（當選，1189票） 陳恒鑌（當選，1348票） 曾志文（793票） 劉振江（954票） 馬光如（934票） 何敬康（當選，1210票） 魏明德（當選，1345票） 陳少波（937票） 范駿華（當選，1155票） 陳宗彝（當選，1066票） 陳凱欣（當選，1386票） 梁子穎（當選，1089票） 葛珮帆（當選，1321票） 朱立威（當選，1144票） 陳紹雄（當選，1273票） 林琳（當選，1160票） 鄧咏駿（954票） 莊家彬（當選，1194票） 李浩然（當選，1360票） 林振昇（當選，1311票） 黃國（當選，1187票） 黃錦良（當選，1201票） 簡慧敏（當選，1268票） 梁美芬（當選，1316票） 陳曼琪（當選，1311票） 陳祖光（當選，1067票） 陳仲尼（當選，1343票）

回到目錄