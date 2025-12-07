立法會選舉結果即時更新︱地區直選點票中：方國珊一枝獨秀 李梓敬陳克勤料當選 港島西郭偉强落後
發佈時間：23:20 2025-12-07 HKT
立法會選舉2025/選舉結果/當選名單︱立法會選舉12月7日舉行，投票時間由早上7時30分至晚上11時30分。投票歷時16小時，地區直選最終投票率為31.90%，較上一屆總投票率的30.2%多1.7個百分點，逾130萬名選民投票。《星島頭條》持續更新點票過程，讓讀者一文睇清地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單。
中期點票：新界東北李梓敬及陳克勤領先
【03:33】地方選區的新界東北、九龍東、九龍中、新界西南、新界北，完成點票的點票站數目均已達該區總數的90%。
【03:27】在新界東北選區，兩名爭取連任的議員領先，即新民黨李梓敬及民建聯陳克勤，兩人已獲逾3萬多票，拋離其他對手。在新界東南選區，多次參選落敗的方國珊，暫時以4萬多票領先，第二位是民建聯葉傲冬，暫有1.7萬票。 工聯會在多個直選區落後，包括港島西郭偉强、新界西北陸頌雄。
【03:20】地方選區的港島西及九龍西，完成點票的點票站數目均已達該區總數的90%。
【02:27】地方選區正在點票中，根據中期點票結果， 在新界北選區，新社聯譚鎮國以約1.2萬票領先，民建聯姚銘以約1.1萬票暫時排第二，排第三是港區人大代表沈豪傑暫排第三，約6,600票。工聯會曾勁聰、新民黨廖子聰分別有4,400票及2,900票。
在新界東北選區，兩名爭取連任的議員領先，即新民黨李梓敬及民建聯陳克勤，分別有1.4萬票及1萬票，拋離第三位的工聯會古偉冰。黃頴灝、鄧肇峰分別只有3000多票。
在九龍中選區，全國人大常委李慧琼以1.9萬多票領先，第二位爭持激烈，楊永杰暫有約1萬票，楊諾軒約有7400票。
選管會：3個受大埔火災影響票站 投票率與其他票站相若
【01:47】選管會主席陸啟康見記者時表示，地方選區累積投票率31.9％，最高投票率3個區為新界西南、新界東南、新界西北；功能界別方面，投票率最高3個界組分別為商界（第三）、科技創新界、漁農界。鄰近邊境投票站全日有7,100名選民投票、公務員專屬投票站合共約2萬人、7個醫管局醫護人員專屬投票站631人、少數族裔專用投票站7人、院舍外展投票站319名、17個懲教院所專用投票站2,400名、警署3個專用投票站3人。
被問及點票時間，陸啟康指現時所有點票工作進行暢順，在預期之內，期望數小時內完成點票。至於本屆投票時間延長至晚上11時30分，陸啟康認為是便民措施，並非「谷票」，因為不投票的人始終不會投，「加到24小時都唔會投」，惟便民措施亦要考慮成本，選管會需要檢討和分析成效。
他又指，3個受大埔火災影響票站的投票率，與其他票站相若，也聽聞有災民出來投票，反映他們希望立法會議員幫忙發聲。被問及網上有人出售選舉投票心意卡，陸啟康表示法律上無法阻止，稱「攞咗贈品，你要攞去賣都無辦法」，強烈呼籲「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」
選委會40席揭盅 姚柏良陳凱欣成票王票后
【01:00】選委界40個議席當中，24名現任立法會議員成功連任，「轉跑道」到選委界的姚柏良，以1397票成為票王；現任議員陳凱欣以1386票，成為票后。民建聯派8人參選，陳恒鑌、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、何俊賢、朱立威、洪錦鉉全數當選。工聯會派出4人，只有黃國及梁子穎當選，兩名副會長馬光如和曾志文均落選。
多名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡等、美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝、香港警察員佐級協會前主席陳祖光。
相關新聞：立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
地區直選點票結果
港島東參選人：
- 吳秋北
- 植潔鈴
- 郭浩景
- 阮建中
- 李清霞
港島西參選人：
- 楊哲安
- 陳家珮
- 黃秋萍
- 陳學鋒
- 郭偉强
九龍東參選人：
- 鄧家彪
- 張培剛
- 顏汶羽
- 陳進雄
- 梁思韻
九龍西參選人：
- 關煒曦
- 劉愛詩
- 梁文廣
- 龐朝輝
- 鄭泳舜
九龍中參選人：
- 李超宇
- 楊諾軒
- 楊永杰
- 李慧琼
- 丘燿誠
- 譚莉儀
新界東參選人：
- 葉傲冬
- 李貞儀
- 方國珊
- 張美雄
- 陳志豪
新界北參選人：
- 譚鎮國
- 曾勁聰
- 沈豪傑
- 廖子聰
- 姚銘
新界西北參選人：
- 周浩鼎
- 莊豪鋒
- 梁明堅
- 甘文鋒
- 陸頌雄
新界西南參選人：
- 盧婉婷
- 郭芙蓉
- 陳穎欣
- 張文嘉
- 莫綺琪
新界東北參選人：
- 陳克勤
- 李梓敬
- 黃頴灝
- 古偉冰
- 鄧肇峰
功能界別點票結果
鄉議局：
- 劉啟康
- 劉業強
漁農界：
- 陳博智
- 楊上進
保險界：
- 陳沛良
- 林溢東
航運交通界：
- 馮佳培
- 林銘鋒
教育界：
- 張澤松
- 鄧飛
法律界：
- 李頴彰
- 陳曉峰
會計界：
- 吳錦華
- 黃俊碩
醫療衞生界：
- 林哲玄
- 梁禮賢
工程界：
- 霍偉棟
- 卜國明
建築、測量、都市規劃及園境界：
- 劉文君
- 林家輝
勞工界：
- 蘇栢燦
- 周小松
- 譚金蓮
- 李廣宇
- 林偉江
社會福利界：
- 方富輝
- 朱麗玲
- 陳文宜
地產及建造界：
- 黃浩明
- 趙式浩
旅遊界：
- 江旻憓
- 馬軼超
商界（一）：
- 李家聰
- 林偉全
商界（二）：
- 姚祖輝
- 王紹基
商界（三）：
- 嚴剛
- 張琪騰
工業界（一）：
- 黃永威
- 許文俊
工業界（二）：
- 吳永嘉
- 王偉樑
金融界：
- 葉子健
- 陳振英
金融服務界：
- 李惟宏
- 連少冬
體育、演藝、文化及出版界：
- 霍啟剛
- 羅光萍
進出口界：
- 鍾奇峰
- 李淑媛
紡織及製衣界：
- 陳祖恒
- 蕭勁樺
批發及零售界：
- 謝邱安儀
- 邵家輝
科技創新界：
- 麥騫譽
- 邱達根
飲食界：
- 江志恒
- 梁進
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界：
- 黎達成
- 陳勇
選委會界別點票結果
- 姚柏良（當選，1397票）
- 李家駒（當選，1193票）
- 文頴怡（當選，1308票）
- 伍婉婷（970票）
- 吳傑莊（當選，1331票）
- 伍煥杰（當選，1164票）
- 劉智鵬（當選，1275票）
- 鄧銘心（當選，1073票）
- 樓家強（當選，1231票）
- 范凱傑（當選，1034票）
- 蘇紹聰（當選，1076票）
- 洪錦鉉（當選，1042票）
- 柯家洋（813票）
- 何俊賢（當選，1267票）
- 管浩鳴（當選，1233票）
- 吳英鵬（當選，1002票）
- 招國偉（887票）
- 郭志華（947票）
- 黃錦輝（當選，1329票）
- 陳永光（當選，1269票）
- 李鎮強（當選，1354票）
- 何君堯（當選，1241票）
- 馮英倫（988票）
- 林筱魯（當選，1189票）
- 陳恒鑌（當選，1348票）
- 曾志文（793票）
- 劉振江（954票）
- 馬光如（934票）
- 何敬康（當選，1210票）
- 魏明德（當選，1345票）
- 陳少波（937票）
- 范駿華（當選，1155票）
- 陳宗彝（當選，1066票）
- 陳凱欣（當選，1386票）
- 梁子穎（當選，1089票）
- 葛珮帆（當選，1321票）
- 朱立威（當選，1144票）
- 陳紹雄（當選，1273票）
- 林琳（當選，1160票）
- 鄧咏駿（954票）
- 莊家彬（當選，1194票）
- 李浩然（當選，1360票）
- 林振昇（當選，1311票）
- 黃國（當選，1187票）
- 黃錦良（當選，1201票）
- 簡慧敏（當選，1268票）
- 梁美芬（當選，1316票）
- 陳曼琪（當選，1311票）
- 陳祖光（當選，1067票）
- 陳仲尼（當選，1343票）
功能界別吸引了社會各界人士參選，文中提及的焦點人物包括出戰旅遊界的劍擊運動員江旻憓，以及競逐連任體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛等。
2025年立法會選舉的投票已於12月7日完成，並於翌日即12月8日完成所有點票工作，隨即公布當選人名單。
今屆選舉涵蓋三大界別，分別為「地區直選」、「功能界別」以及「選舉委員會界別」。