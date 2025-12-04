Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜法律界功能界別論壇舉行 律政司法改會秘書長黃惠沖和國際法律專員丁國榮等現場參與

更新時間：17:13 2025-12-04 HKT
律政司司長林定國今日( 4日 )於社交平台表示，立法會選舉論壇昨日( 3日 )起復辦，法律界功能界別論壇今午在荔枝角政府合署禮堂舉行。論壇旨在提供平台，讓選民更深入了解兩位法律界侯選人的理念、對法律專業發展，以至對社會議題包括如何協助大埔火災居民及日後監督問題的看法。

法律界功能界別論壇今午( 4日 )在荔枝角政府合署禮堂舉行。林定國fb

作為法律界選民的一份子，律政司法律改革委員會秘書長黃惠沖、國際法律專員丁國榮和副國際法律專員黃慶康與約20位同事們齊到現場參與。論壇設有現場直播，未能出席或觀看的法律界選民，可到香港電台網站重溫片段。

法律界功能界別候選人包括港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰及律師李頴彰。

立法會選舉‧法律界｜ 李頴彰倡設收費框架遏割價競爭　陳曉峰促拓人工智能低空經濟新市場

 

