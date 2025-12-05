選舉關我事｜解構立法會重要功能 良性競爭「優中選」

立法會換屆選舉12月7日舉行，這場選舉不僅是新舊交替，更是香港加速由治及興、推動制度改革的關鍵一步。值得注意的是，大埔宏福苑近日發生火災慘劇，行政長官已宣布設立獨立委員會審視，而換屆選舉如期舉行，正是因為立法會是政府最需要的改革夥伴，具備審批撥款、制定法例等重要功能，選出新一屆立法會議員對支援災民、改革工作十分重要。

完善選舉制度後的立法會，分為地方選區、功能界別及選舉委員會界別，共同構建具廣泛代表性、均衡參與的議政平台。佔20席的地方選區反映地區民意，是社會脈動的溫度計。佔30席的功能界別匯聚專業聲音，從商界、法律、教育到勞工，確保政策制定不脫離行業實際。佔40席的選委會界別着眼全局，從香港整體及長遠利益角度考慮問題。

今次選舉共161人報名參選，全部人獲候選人資格審查委員會確認，符合擁護《基本法》及效忠香港特區的法定條件，符合「愛國者」的要求。令人鼓舞的是，一眾候選人展示出優質競選文化，以專業公平的態度比政綱、比能力、比承擔、比貢獻，展現良性競爭，體現香港的高質量民主。

從特區政府主辦的選舉論壇可見，參選人不再是空喊口號、互相攻擊，而是向選民展示政綱理念、解決問題的能力，既重視所屬界別的訴求，也是香港整體利益的維護者，把握好全局和局部、當前和長遠等關係。候選人之中，不論是紮根地區的實幹者、功能界別的業界領袖，抑或選委會界別的宏觀策略人才、商界、青年代表等，均展現出高質素的參選陣容。

這種「優中選優」的局面，反映完善選舉制度後，立法會已撥亂反正，良政善治已成常態，因此吸引來自不同階層、不同界別的賢能之士參選，盼躋身議會成為「治港者」，為推動香港由治及興貢獻力量。

12月7日立法會選舉關乎香港的長期繁榮發展，關乎市民利益福祉，選民應積極行使手中神聖一票，選出立場堅定、有能力、有擔當的新一屆議員。