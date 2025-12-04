國家憲法日︱劉光源批反中亂港分子「以災亂港」 必受社會公義嚴厲譴責

政府聯同中聯辦今日（4日）舉辦「國家憲法日」座談會，中聯辦副主任劉光源致辭時，主動提到宏福苑火災，指行政長官及特區政府有力、有效應對處置，又批評有反中亂港分子和別有用心者編製謊言、顛倒是非，善用對立，企圖以災亂港，這樣的險惡用心和卑劣行徑，必受社會公義的嚴厲譴責，必受法律的堅決懲處。

劉光源稱，今天是第12個國家憲法日，亦是特區連續第9年舉辦國家憲法日座談會，而早前召開的中共二十屆「四中全會」，對未來一個時期國家經濟、社會發展作出了頂層設計和戰略的謀劃權威建議，就促進香港澳門長期繁榮穩定作出專門部署，當中特別強調要提升港澳依法治理效能。

《憲法》為民族復興偉業提供堅實制度保障

他分享3點看法，包括《憲法》為實現中華民族偉大復興提供了法制保障，《憲法》確定了中國共產黨的領導地位，確立了人民當家作主的地位，確立了國家的根本制度、經濟基本制度、政治制度等，這些都為強國建設、民族復興偉業提供了堅實制度保障。

在《憲法》保駕護航下，今天的中國已經成為世界發展最穩定、最可靠、最積極的力量，實現中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。他堅信新征程上，《憲法》的法制保障作用必將持續，「復興號」巨輪一定繼續乘風破浪，揚帆遠航。

劉光源指《憲法》為實現中華民族偉大復興提供了法制保障。

劉光源在「國家憲法日」座談會上致詞。

第二，《憲法》為香港融入民族復興壯闊征程奠定了法律基礎，形容香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，特別是面對2019年修例風波，外部勢力搞顏色革命的圖謀，中央果斷出手、特區積極作為、各界齊心支持，以《憲法》和《基本法》為基礎的特區憲制秩序得到有力維護，香港實現「由亂到治」的重大轉折，堅信在特區憲制秩序的規範引領下，香港「一國兩制」的實踐必能始終沿着正確方向前行。香港與祖國共同發展，前行道路一定會越走越寬廣。

香港傳統優勢不斷鞏固 新優勢加速形成

第三，《憲法》為香港在民族復興偉業中發揮所長，賦予了制度優勢，包括確保香港繼續保持普通法制度、單獨關稅區和自由港地位，確保了香港能夠融入國家發展大局。近年香港傳統優勢不斷鞏固，新的優勢加速形成，持續圍繞國家所需，貢獻自身所長，譜寫出國家好、香港更好的精彩篇章。

另外，他指中央高度重視宏福苑火災，面對這場突如其來的災難，從政府到民間、從香港到內地迅速匯聚起守望相助、共度時艱的磅礴力量。不過在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者編制謊言、顛倒是非，善用對立，企圖以災亂港，這樣的險惡用心和卑劣行徑，必受社會公義的嚴厲譴責，必受法律的堅決懲處。

選舉如期舉行是尊重憲制秩序

他亦提到12月7日立法會選舉會如期舉行，強調這是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，是對維護社會穩定和災後重建工作的有力支撐，也是對香港未來最負責任的態度。他相信在各方共同努力下，香港一定能夠把救災和選舉兩件大事都辦好，一定能在悲痛之中凝聚起眾志成城、勇於前行的力量。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙

