大棋盤｜強化監管打擊圍標公權力「介入度」須釐清

大埔宏福苑世紀火災，政府成立「獨立委員會」循八大方向檢視，包括審視工程有否存在不當相連關聯、涉貪圍標等，強調要「破除利益藩籬」。大維修圍標亂象由來已久，工程公司、法團關係千絲萬縷，背後牽涉龐大利益甚至非法行為，要打破既得利益勢力，須靠不同政策局和部門加強監管，有政界人士就建議成立跨部門小組負責。也有資深業內人士指出，打擊圍標比想像中複雜，政府要釐清公權力的介入程度。

火災慘劇後，有人把矛頭指向強制驗樓政策，質疑強逼舊樓維修，為不良商人提供「肥豬肉」，導致圍標猖獗。天文台前台長林超英日前質疑，樓宇更新大行動令全港無數人受了「大茶飯團夥」的苦。

不過，有熟悉房屋政策的政圈人士認為，有關說法屬倒果為因，政府早年在舊樓維修、市區更新上做了不少推廣工作，但總是因為業權爭拗、集資等問題成效不彰。2010年馬頭圍道塌樓事故，證明了若公權力不介入，以「自願」形式推動舊樓維修並不可行，強制驗樓是因應時代所需。不止樓宇結構安全有隱患，若外牆石屎剝落，對途經市民也是「都市炸彈」。

然而，當政府要求業主強制驗樓及大維修後，顯然未能衍生健康的市場生態，反而逐漸被圍標集團操控，背後更涉及有勢力人士。宏福苑大維修曾採用市建局「招標妥」，表面上是做足程序，但實情是市場參考價已是被圍標後的天價。有地區人士指，負責維修工程的公司確存在小圈子生態，令其他人在「提名階段」已無法加入競標。

圍標問題遭詬病多年，當局不可能不清楚背後的蠱惑招數，事實上廉署和競委會近兩年亦有成功搗破圍標集團，今次火災慘劇令政府必須正視圍標亂象。本港樓宇管理、建築安全涉及多個政策局，例如民青局主責《建築物管理條例》，處理大廈管理和法團運作；勞福局轄下的勞工處負責地盤巡查；發展局轄下的屋宇署負責樓宇安全，還有保安局負責執法及防火等工作。有議員認為，除了調查和執法，當局亦要加強制度監管，堵塞政策漏洞，建議成立由司長或副司長領導的跨部門小組，統籌打擊圍標。

有資深業界人士認為，政府要仔細研究對舊樓維修的管控力度，一般而言，私人物業管理的責任在業主身上，但現實上小業主欠缺專業知識關注樓宇維修，若政府由法團管理、招標和評標、工程監督都要「手把手」參與，便與政府物業無異；同時也要考慮行政負擔、公共資源，會否變相對業主作「不合理補貼」。

他認為，若圍標問題單純涉及「惡勢力」，尚且較簡單，透過各部門嚴厲執法就可解決，但現實是當政府不斷加大管控，行業生態可能會「鎖得越死」，能參與市場的公司會越來越少；當物業管理行政效率降低，維修成本還是會上升。

建測規園界議員謝偉銓表示，要政府完全接手物業管理和維修事宜，現實上不可行，認為有一些更根本的問題未處理，例如工程安全和物業管理文化。

議員黎棟國則指，一般業主欠專業知識，法團工作「好難搵人做」，法團工程招標時都需要顧問公司協助。他認為由政府完全「落水」處理招標工作並不可行，最重要是設立完整監管制度，工程招標和施工過程層層監督，有規有矩，若出現不法行為，哪個環節出問題一目了然，相信獨立委員會會作詳細檢討。

聶風



