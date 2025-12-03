特區政府強調黎智英所獲待遇一視同仁 譴責部分媒體顛倒是非、公然抹黑

特區政府今日（3日）對於包括法國新聞社在內的一些媒體，就黎智英所涉及的《香港國安法》案件，及特區政府在其羈押期間提供的待遇及醫療服務，作出歪曲事實的報道，予以強烈譴責。有關報道企圖抹黑香港特區，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，其旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守。

政府強調黎智英羈押安排與其他在囚人士一視同仁

特區政府發言人重申，懲教署及相關單位在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英的代表律師亦早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，有關媒體的不實報道完全沒有任何事實基礎。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援，以及宗教服務。同時，署方亦按法例要求為在囚人士提供有益健康的食物，而且與現行的國際健康指引相符。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。

譴責相關媒體顛倒是非、公然抹黑

特區政府發言人指，特區政府已多次強調，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。雖然如此，有關媒體仍繼續顛倒是非、公然抹黑黎智英的羈押情況和醫療服務安排，企圖向特區法院施壓，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。

黎智英羈押期間獲完備醫療服務

發言人又指，特區政府已多次強調，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。懲教署為在囚人士提供的醫療服務由衞生署及醫院管理局提供，一般的情況會由進駐懲教院所的醫護人員提供檢查及治療，而按個別在囚人士的需要，也會將個案轉介到醫院管理局轄下的專科部門跟進。專業的醫護人員會為病人提供最適切的醫療服務，對在囚人士亦一視同仁。在今年8月的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚。另一方面，懲教署亦有安排專職教士按黎智英的意願提供宗教服務。有關媒體對這些事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，特區政府對此堅決反對。

此外，為某囚犯的利益或為維持秩序或紀律，懲教署署長根據《監獄規例》第68B條可作出有關囚犯不應與其他囚犯交往的安排（即所謂的「單獨監禁」）。有關安排的其中一個目的是保障囚犯的人身安全和福祉。有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。



