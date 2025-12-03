Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜特區政府強烈譴責反中亂港分子 就政府支援善後工作發表失實言論 將果斷執法

政情
更新時間：22:30 2025-12-03 HKT
發佈時間：22:30 2025-12-03 HKT

香港特別行政區政府今日（3日）對外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子，不但就特區政府跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作發表失實和抹黑的言論，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此特區政府表示強烈不滿及反對。該些以災生亂之徒，用心險惡，抹煞了特區政府和社會各界為救災所作出的努力，必須予以譴責。

反中亂港分子惡意抹黑救援善後工作  政府絕對不能掉以輕心

特區政府發言人指出，火災發生後，整個香港社會目前正經歷一場集體傷痛。在這個艱難時刻，香港最需要的，是社會團結一致，大家一起守好自己的崗位，盡全力處理好火災的善後工作，令社會可以早日復原。可惜的是一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，竟然在火災發生後，意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響社會團結一致推動救災善後工作，更對受災的居民造成「二次傷害」。若任由這些行為蔓延，不單會影響火災的善後工作，甚至影響香港社會穩定，危害國家安全，政府絕對不能掉以輕心。

宏福苑五級火︱駐港國安公署斥一小撮外部敵對勢力借災生事 妄圖重現黑暴亂象 行徑卑劣

發言人強調，特區政府絕不容忍任何不顧當前困境、顛倒是非，而對特區政府及救援人員工作的惡意抹黑，尤其是意圖挑起市民對政府的仇恨的犯罪行為。現在最需要的是香港社會各界團結一致、眾志成城，支持受災的居民盡快走出傷痛，幫助他們好好的繼續生活。任何意圖破壞救援工作、製造種種障礙的人，政府都不會姑息。無論他們身處何地，特區政府將竭盡全力、依法迎頭痛擊，確保正義得以伸張。

發言人表示，社會大眾必須對利用災情散播失實資訊，意圖分化社會、煽動市民對特區政府和對國家仇恨等危害國家安全的行為提高警覺。特區政府呼籲社會大眾不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線。針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，特區政府將全力做到「違法必究，雖遠必誅」，依法採取果斷執法行動。

