Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025｜喀麥隆共和國司法部立法司司長：香港長期以來是解決國際爭端場所  在調解領域處於領先位置

政情
更新時間：19:10 2025-12-03 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-03 HKT

香港法律周今日( 3日 )的其他活動包括「海牙國際私法會議亞太區域辦事處國際私法研討會——跨國訴訟與認證：海牙公約下的創新實踐」，以及每年一度的「調解之都」論壇和「2025年香港調解講座」。喀麥隆共和國司法部立法司司長、國際調解院國際商事及投資調解規則專家組共同協調員Gaston Kenfack Douajni接受《星島》訪問時表示，隨著國際調解院（IOMed）在香港設立總部，香港在調解領域處於領先位置。

香港在調解領域處於領先位置

Gaston Kenfack Douajni表示，調解是解決國際爭端的重要和平工具，調解的規則靈活且現代化，能充分考慮各方意願，決定程序並促成友好解決方案。他指，香港具備普通法制度優勢及成熟的法律基礎，隨著國際調解院（IOMed）在香港設立總部，為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，香港在調解領域處於領先位置，「香港長期以來就是解決國際爭端的場所，因此成為IOMed的總部所在地是很自然的事」。

亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)總法律顧問倪博圖表示，AIIB目前成員總數為111個，覆蓋全球六大洲，專注於透過基礎設施和互聯互通推動全球發展，因此，本次法律周的主題與AIIB的使命高度契合——連結世界，連結亞洲。他指，香港一直是極為重要的橋樑，不僅連接東西方，更是中國內地與世界其他地區之間的重要紐帶。作為一個成熟且高度發展的國際金融中心，香港多年來一直是AIIB的重要合作夥伴。他對AIIB即將在香港實體辦事處感到非常興奮，相信未來將有更多機會進行交流和合作。

海牙國際私法會議秘書長Christophe Bernasconi表示，在現今互聯的世界裡，無論是個人、家庭成員，還是企業經營者，都很容易產生跨境聯繫，從而引發國際法，尤其是國際私法的問題。因此，今屆法律周的「法匯香港　聯通世界」主題，正好反映當今世界的現況。他指，今次活動意義重大，將亞太地區乃至更廣範圍的參與者聚集在一起，展開全球性討論，探討互聯世界的影響。

記者：蔡思宇
攝影：何健勇

相關新聞:

香港法律周2025｜法律科技展覽舉辦 展示法律研究等領域尖端產品與服務

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
4小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
5小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
3小時前