香港法律周2025｜喀麥隆共和國司法部立法司司長：香港長期以來是解決國際爭端場所  在調解領域處於領先位置

香港法律周今日( 3日 )的其他活動包括「海牙國際私法會議亞太區域辦事處國際私法研討會——跨國訴訟與認證：海牙公約下的創新實踐」，以及每年一度的「調解之都」論壇和「2025年香港調解講座」。喀麥隆共和國司法部立法司司長、國際調解院國際商事及投資調解規則專家組共同協調員Gaston Kenfack Douajni接受《星島》訪問時表示，隨著國際調解院（IOMed）在香港設立總部，香港在調解領域處於領先位置。

Gaston Kenfack Douajni表示，調解是解決國際爭端的重要和平工具，調解的規則靈活且現代化，能充分考慮各方意願，決定程序並促成友好解決方案。他指，香港具備普通法制度優勢及成熟的法律基礎，隨著國際調解院（IOMed）在香港設立總部，為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，香港在調解領域處於領先位置，「香港長期以來就是解決國際爭端的場所，因此成為IOMed的總部所在地是很自然的事」。

亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)總法律顧問倪博圖表示，AIIB目前成員總數為111個，覆蓋全球六大洲，專注於透過基礎設施和互聯互通推動全球發展，因此，本次法律周的主題與AIIB的使命高度契合——連結世界，連結亞洲。他指，香港一直是極為重要的橋樑，不僅連接東西方，更是中國內地與世界其他地區之間的重要紐帶。作為一個成熟且高度發展的國際金融中心，香港多年來一直是AIIB的重要合作夥伴。他對AIIB即將在香港實體辦事處感到非常興奮，相信未來將有更多機會進行交流和合作。

海牙國際私法會議秘書長Christophe Bernasconi表示，在現今互聯的世界裡，無論是個人、家庭成員，還是企業經營者，都很容易產生跨境聯繫，從而引發國際法，尤其是國際私法的問題。因此，今屆法律周的「法匯香港 聯通世界」主題，正好反映當今世界的現況。他指，今次活動意義重大，將亞太地區乃至更廣範圍的參與者聚集在一起，展開全球性討論，探討互聯世界的影響。

記者：蔡思宇

攝影：何健勇

