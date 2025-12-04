專訪．地產界｜趙式浩標榜無包袱 不解黨友龍漢標撐對手 黃浩明 ：按規申報積極參與北都討論

立法會功能界別選舉中，地產及建造界是焦點之一，由獲大地產商支持的恒地執董黃浩明，對撼卓能集團董事、經民聯趙式浩。趙式浩標榜自己無大財團包袱，可持平為業界爭取，而未來立法會有不少議題關於北都、重建，自己毋須避席討論及投票。黃浩明以書面回應指，若當選會按立法會《議事規則》申報利益，強調會積極參與會議及表決，特別是北都或市區更新議題。

趙式浩：北都橫跨逾10年 可持續助業界

地建界選民來自地產建設商會、建造商會、機電工程商協會會員，共562張團體票。趙式浩上屆曾參選地建界，惟不敵地產建設商會秘書長龍漢標，趙之後加入經民聯。他表示，若議員背後有龐大「包袱」，小則要避席，大則不能參與討論，但自己毋須避席，又指自己今年42歲，北都是一個橫跨逾10年的發展，他可持續協助業界。

有指地產界希望有資深業內人士壓場，趙式浩不同意有關說法，指社會轉變快，從前的一套建造和發展模式已改變；加上自己在行業19年，並非無經驗，又不是在大公司工作，更為貼地。

黃浩明：有40年業界實戰經驗

現年64歲的黃浩明表示，其優勢在於有40年業界實戰經驗，對地產發展、建築行業有深入了解，可充分代表業界發聲。他說多年來積極服務商會，與政府良性互動，提出多項有助穩定樓市、拆牆鬆綁的建議，獲得採納。

被問到倘當選會否辭任或改任公司職務，黃浩明未正面回應，指立法會作為立法機關，討論的是涉及整體業界和香港的事情，⽽非個別企業，「作為業界內企業的員⼯，沒有直接⾦錢利益，定必會積極參與立法會與業界相關會議及表決，尤其是與北都或市區更新相關的議題。」

近年樓市下行，趙式浩認為香港地產模式正改變，業界目前最需要的是資源，應做好產業融合，舉例若引進知名企業落戶，自然可以吸引投資。他又稱，疫後經濟活動模式改變，不少人選擇網購，社會對工廈、商廈、商鋪等需求減少，從而影響樓價。黃浩明指，樓市平穩發展受供求關係、市場信⼼、經濟環境等因素影響，環環緊扣，因此必須經濟先⾏，當市場對經濟前景有信⼼，市道暢旺，樓市亦會跟隨。

相關新聞：

立法會選舉 ‧ 地產及建造界︱恒地執董黃浩明出戰 自言做事公道、熟悉業界 梁志堅郭基煇站台

立法會選舉︱黃浩明獲老闆李家誠撐場 自稱「公道植根在DNA」 趙式浩：我無大財團包袱

黨友龍漢標支持黃浩明 趙式浩：有樣事情叫政治忠誠

現任議員龍漢標當選後加入經民聯，但他今次未有為黨友趙式浩站台，反而提名黃浩明參選。趙式浩直言不理解對方做法，「我相信有樣事情叫政治忠誠」，惟尊重其個人選擇。黃浩明則指，與⿓漢標在業界共事20多年，感謝對方⽀持。

記者：林彥汛