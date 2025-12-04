專訪｜九龍東「5爭2」 候選人盼提速興建東九龍綫 解決噪音及區內交通擠塞

立法會選舉九龍區3個地方選區中，以九龍東選民最多，約44.2萬人，由5人競逐兩席。工聯會鄧家彪及民建聯顏汶羽爭取連任，民建聯更多派一隊參選，由觀塘區議員張培剛披甲；候選人亦包括觀塘區議員、菁英會副主席梁思韻，以及上屆低票落敗的民思研究所理事、今次以個人名義參選的陳進雄。醞釀超過10年、俗稱「東九龍過山綫」的東九龍智慧綠色集體運輸系統，成為眾人最關心的項目。

鄧家彪讚政府擺脫枷鎖處理過山綫

鄧家彪接受《星島》訪問時表示，以往「香港速度」確令人嘆氣，但今屆政府擺脫很多枷鎖去處理過山綫，包括聆聽地區意見將走線改了4次，且主動向市場諮詢新技術做法，又採用BOT模式，即是由營運商包起來興建，以加快興建速度，期望明年順利招標於2033年前完工。他特別關注施工期間，加快速度或影響市民出行，屆時要作取捨，更要向市民作進一步解說。

張培剛擔心噪音問題 盼加隔音屏障

張培剛希望項目盡快「上馬」，但特別指出很多時工程遇到問題時，政府不作解釋久久未完工，市民或誤以為當局工作拖拉，故認為未來在工程上必須與市民多溝通。他最擔心是噪音問題，希望可加設隔音屏障，同時車站的易達程度都要關注，在必要情況下，應興建新的天橋、升降機等接駁，以避免出行高峰時，在原來的接駁系統上有更多人聚集等候上落。

顏汶羽冀政府繼續為工程拆牆鬆綁

顏汶羽表示，政府已在招標條款中將工程速度納入考慮，增加中標者有更大誘因加快工程，同時希望政府繼續為工程拆牆鬆綁，讓不同工序可同步進行。他又稱，新清水灣道及連德道路口塞車嚴重，日後有工程時或會影響居民出入，希望該兩處正進行的擴建工程，可於過山綫動工前完成，有助舒緩道路擠逼。

陳進雄：不解有何困難2033年才通車

陳進雄不解有何困難需到2033年才可通車，而此前當局居民仍然面對很多交通擠塞、巴士脫班等問題，反問為何不能增加巴士線幫助市民出行，「是否十年八載後才能有車呢？」他更關注過山綫開通後，當局的小巴及巴士班次有機會變得疏落，希望政府不要到時才作規劃，應是盡早處理相關問題。

梁思韻關注衞生及交通問題

梁思韻認為，只要政府簡化行政文件就可以令項目加速「上馬」，而她關注在興建期間或會引起很多衞生及交通問題，或引起不滿，作為議員有很重要的責任，要向市民做好解說工作，希望官員多與市民溝通工程進展。

起動九龍東 候選人促解決交通、引入產業

至於同樣討論超過10年的「起動九龍東」，眾人看法不一。鄧家彪認為，當年推動「起動九龍東」是社會需要更多租金便宜的甲級商廈，經歷多年後，應要轉型推動2.0版本的第二個核心商業區，做好區內產業規劃，引入不同發展。張培剛認為九龍東已起動，但最大問題仍然是交通，一旦觀塘道有何閃失，觀塘交通就會失勢，因此過山綫必須盡快落成。

顏汶羽表示，「起動九龍東」仍停在硬件配套的起動，未來應優化產業政，商經局、投資推廣署等都要「落水」幫忙，令九龍東在軟件及產業發展上再起動。陳進雄則稱計劃已停頓，看不到政府起動了甚麼，隨時代發展政府應再檢討九龍東該如何發展，是否可多做一些文創、輕工業等。梁思韻坦言縱有改變仍有不足，必須再激活九龍東發展，建議打造文化產業圈，助年輕人創業。

記者：郭詠欣