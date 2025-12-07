立法會選舉．持續更新｜投票率迫近3成 至晚上11時30分結束投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印

第八屆立法會選舉今日（12月7日）舉行，根據選舉安排，投票時間共16小時，由早上7時30分開始，至晚上11時30分結束。今次立法會選舉共有615個一般投票站，主要設於學校、地區及政府設施場地，開放予選民投票。本屆選舉共有161名候選人競逐90個議席，當中10個地方選區共有51人競逐20個議席；功能界別共有60人競逐30個議席；佔40席的選委界，共50人報名，比上屆少一人。《星島頭條》將持續更新立法會選舉投票日情況。

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

截至下午4時 接獲245宗選舉投訴

【20:50】截至晚上8時半，地區直選投票率已達29.06%，累計1,200,490人投票，逼近上屆最終投票率30.2%。選委界投票率達98.77%，1,448人已投票。

【19:50】截至晚上7時半，地區直選累計1,134,652人投票，投票率27.46%。選委界只餘下20人未投票，投票率達98.64%。

【18:55】截至傍晚6時半，地區直選有1,063,755人投票，投票率升至25.75%，10個選區中僅大埔火災所在的新界東北少於25%，為24.48%。選委界1,466名選民中，已經有1,438人投票，投票率達98.09%。

【18:00】選管會主席陸啟康見記者，指巡視了投票站，各項安排大致暢順，對此表示滿意。截至下午4時半，地方選區投票人數為897,152，投票率為21.72%。地方選區投票人數最多是新界西南，第二是新界西北，第三為港島東；功能界別投票人數為52,086，投票率27.14%，投票人數最多的界別為商界（第三）、科技創新界，兩者投票率達100%，排名第三的為全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界。

截至下午4點，共接獲245宗與選舉有關的投訴，包括在私人或政府物業拉票有57宗、涉及選舉廣告36宗。

【17:48】截至下午5時半，直選投票率升至23.76%，累計有981,777人投票。

【17:00】截至下午4時半，直選投票率上升至21.72%，累計有897,152人投票。

【16:50】廉政公署發手令通緝一名男子，涉嫌於社交平台留言，公開煽惑他人不投票，企圖破壞選舉，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》（《選舉條例》）第27A條。被通緝人士名為王浩天，24歲，面對一項控罪，違反《選舉條例》第27A（1）（a）條。控罪指他涉嫌於12月6日藉公開活動，即在一個社交平台留言，煽惑他人在立法會選舉不投票。

大埔所屬新界東北 投票率低於平均

【15:55】截至下午3時半，直選投票率為19.57%，累計808,490人投票。

【15:12】截至下午2時半，直選投票率為17.40%，累計719,000人投票。分區方面，受大埔火災影響的新界東北投票率為16.66%，十區之中最低。

立法會選舉｜機場設臨近邊境票站 市民大讚方便 陸啟康冀災民積極走出來 為香港復常「行一步」

李家超早上投票 重申公平公正徹查大埔火災

【11:18】陸啟康指，截至早上10時半，共收到47宗與選舉相關投訴。他又提到，今日對於票站工作人員的態度非常欣賞，很深感受，認為這就是香港在大型災害後，社會要走出傷痛所需要的精神，因此呼籲受大埔火災影響的市民，也一起踴躍投票。

【11:10】選管會主席陸啟康指，視察票站後可見運作暢順，艱難時刻選民更應投票。他又提醒地區直選選民，今屆採取的是雙議席單票制，最高票的兩位候選人會當選，選民「千祈唔好蓋兩個印」。

【10:30】律政司司長林定國表示，早上已跟太太作出了選擇，整個過程非常暢順和快捷。他呼籲市民珍惜手中一票，作出自己的選擇。

【09:20】財政司司長陳茂波亦到黃竹坑體育館票站投票，指政府災後重建工作及制度改革，需要立法會以及全港市民的支持，期望大家踴躍投票。

【08:58】政務司司長陳國基亦到沙田的票站投票。他認為火災後改革需要立法會監督，呼籲選民盡早投票。

【08:50】李家超提到，今日投票是重要的，所以希望所有選民都參與，政府在選舉前及今日都大力推動選民投票，這一票很重要，對於守護災民很有用，有利整體社會發展，越多人參與就越好。

他又指，非常重視查出真相追究責任，正物色主持的法官，會與其商討如何查出真相，以及推動制度改革。他認為委員會揭示出的問題會是政府改革部分。他形容自己是「心急人」，會盡快與法官討論此事。

他重申，程序中會做到公平公正，找到事實真相時，不會等所有結果出爐，會逐步跟進，以最快時間，令市民生活更安心。

【08:34】特首李家超上午8時許，到高主教書院的票站投票，其妻子林麗嬋亦到場。李家超表示，投票過程順暢，人員態度十分投入，解釋得很清楚。他指今次政府推出多項措施方便市民投票，包括延長投票時間、設立專屬票站等。李家超又指，對於大埔宏福苑火災感到悲痛，會查個水落石出，推動制度改革，所以立法會首次會議，政府會提出首個議案討論支援災民及善後重建。

