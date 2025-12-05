專訪︱港島東再成激戰區 民建聯兩女將互相搶票 吳秋北：投我最無爭議

立法會選舉10個地方選區中，以港島東戰況最為激烈，加上大埔火災震撼全港，為各區選情增添不穩定因素。本區名氣最大的工聯會會長吳秋北力爭連任，面對民建聯同時派出植潔鈴、李清霞出戰 ，亦有主打中產階層的自由黨阮建中及新民黨郭浩景。五人分別接受《星島》訪問，其中吳秋北斬釘截鐵稱「選情嚴峻」，若選民在其他黨派對手之間不知如何選擇，投他就最無爭議。

港島東候選人。左起: 1號：吳秋北 2號：植潔鈴 3號：郭浩景 4號：阮建中 5號：李清霞

吳秋北：港島東選區僅我一人代表打工仔

吳秋北政綱主打完善治理及保障就業，推動醫療公私營互補，認為區內最逼切民生問題是人口老化。他指港島東競爭激烈，其公職經驗和工聯會的支持是主要優勢，但近日地區早早傳出「夠票」謠言，令其選情嚴峻。他認為，同一區有兩名候選人來自同一政黨，實際目的是合力爭取更多的票，成為最大贏家。他明言在港島東選區只有自己代表打工仔，若選民兩難之下不知選誰，「選工聯會、選我就毫無爭議，簡單直接。」

經濟環境一般下，勞資關係緊張，吳秋北說，工聯會一向推動和諧共贏的勞資關係，弘揚勞動精神，提升勞動者社會地位和待遇，過去幾年已有一定進展。他指商界為主導的局面是資本主義社會的必然，而經濟發展的困難時期中，工作當然會有困難，這是正常波動，無必要消極處之。

工聯會吳秋北。團隊提供

東區「土炮」植潔鈴：我有豐富立法會經驗

民建聯同區兩位女將中，37歲的植潔鈴主打年輕、活力、傳承。她指港島東是發展已久的社區，需要嶄新思維、破格發展，例如民建聯曾成功推動舊樓維修，建議政府先入主維修再向業主追討確保不構成即時危險；港島東岸板道即將打通，如何善用海濱空間，例如舉行「海濱節」等活動激活地區經濟。她指過去曾跟隨港島三屆立法會議員擔任助理，其中本屆與梁熙合作，多次與政府部門交流推動政策，「可以說，同區除吳秋北外，只有我有直接的立法會經驗。」

植潔鈴坦言競爭激烈，亦非常尊重同區競逐的黨友，會良性競爭，各自爭取支持。她認為議會工作越趨繁重，年輕化是大勢所趨，她兼具年輕活力與十年以上的政治經驗，是最大強項，「我自小住在柴灣，在這裡讀書、工作、當區議員，很多街坊都是我的朋友。認識一位小西灣居民，只比我大一些，很相熟，她兒子更形容我是他『女朋友』。她早年搬離東區後無法投票支持我，但今年港島東包含她的住處，她刻意來電說『終於可以投返你』。這些街坊的支持，就是我的動力。」

李清霞：當日未進食而暈倒 現已康復

李清霞近日在選舉論壇上不適暈倒，她解釋當日行程忙碌，全日沒有進食而不適，往後會多注意身體。基層出身的她稱，已在東區服務22年，由區議員助理做起，再到直選區議員，其中2019年區選在修例風波下仍勝出，反映選民認同。她自言最大優勢是拼搏實幹，「正所謂空談誤國，實幹興邦，街坊是明智的，有沒有幫到居民、認真跟進求助，他們一定看得出來。」

李清霞獲不少同鄉社團支持，但她認為除福建同鄉外，所有港島東選民都需要幫助。她提到，樓宇管理在本區是尖銳問題，其中「三無大廈」在東區有80多幢、灣仔更有300多幢，如何強化滲水辦職能、透過「聯廈聯管」改善物業管理，都是民建聯一直的工作。她同時提醒，基層非常關注輸入外勞後開工不足的問題，所以若進入議會，也會與黨友繼續推動外勞人手「動態調整」，保障本地勞工優先就業。

郭浩景主打中產：政策上要減輕大家負擔

郭浩景是現任東區委任區議員，經過兩年議會工作，認為部分議題由於涉及全港性政策，縱使直接影響民生也無法在區議會討論，例如公營醫療收費改革等，因此萌生參選立法會念頭。他本身是精算學博士、任職銀行業20年，自言專業背景令他更着重「科學決策」，冀推動政府更多決策過程引入大數據，強化日後產業發展的寬度、深度與可持續性；社會民生政策上亦可達到適當平衡（right balance），兼顧各階層利益。

郭浩景出身公屋家庭，透過教育及專業知識晉身中產，因此關注中產之餘不會忽略基層，反而令其關注社會經濟政策會更全面。他提到中產以及夾心階層，定位很廣闊，無法受惠政府各種基層安全網福利政策的市民都算是，這群人在社會上面對的壓力非常大，「有財政上的短期支援，他們固然開心，但更重要的是在政策層面，有什麼可以減輕他們負擔呢？子女教育負擔那麼大，直資學額有沒有增加呢？供樓壓力那麼重，他們一旦失業或收入大幅減少，有沒有渠道可從強積金提取款項救急呢？」

阮建中：集中關注夾心階層 社會不應「懲罰」自食其力者

阮建中開門見山，表明除工商界外，中產和夾心階層都是其關注範圍。他解釋，青少年向上流動途徑有限，這點在港島東尤為顯著，一方面樓價與租金貴，夾心青年無法儲錢，但又無法輪候公屋，被現實壓垮，事業上難以「追夢」作一些進取決定。他認為這狀況對社會不利，亦是在「懲罰」自食其力的人，因提出「夾心流轉公屋」，讓市民以市價租住公屋十年，其後政府歸還部分已繳租金助其置業，幫輕其住屋負擔。

他又指，部分人認為自由黨是「富貴黨」，但已是過時看法，該黨近年定位清晰，主要協助中小企。他認為勞資不應處於對立面，僱主在承擔能力範圍內，當然願意給員工提供更好待遇，但兩者需要平衡，若「計唔掂條數」，滿街的「吉舖」就是答案，無人願意做虧本生意，所以彼此都要務實一點。他認為投票率是其勝負關鍵，因自由黨沒有組織鐵票，每一票「有血有汗」，靠理念和政績爭取回來。

記者：林劍

攝影：何家豪、蘇正謙、何健勇