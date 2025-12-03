大埔宏福苑五級火︱選管會開危機管理委員會會議 聽取火災後票站調整安排

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康2日傍晚主持危機管理委員會會議，為將於星期日舉行的2025年立法會換屆選舉中可能出現的各種情況作準備，確保投票日過程暢順。

會議上，選管會聽取各有關政府部門，包括數字政策辦公室和香港警務處就不同情況如網絡安全及保安風險的評估；投票日的相關部署，例如受大埔火災影響而調整投票站和調配相關人手以確保選舉有序進行；以及處理特別事故的應變措施。

選舉事務處、民政及青年事務局、保安局、民政事務總署、政府新聞處、律政司、機電工程署、香港天文台和運輸署亦在席間簡報了關於選舉的籌備及協調工作。

陸啟康指出，危機管理委員會將會協助選管會在投票日密切監察選舉的進行，並處理因不同事故而令選舉受影響的情況。昨日的會議有助選管會為選舉作出更好的準備及應變方案，他對所有參與籌備和安排選舉的政策局及部門所作的努力，表達謝意。他表示，一如既往，選管會會確保選舉按有關選舉法例和指引在公開、誠實和公平的情況下進行。

危機管理委員會是公共選舉的一個應變機制，就惡劣天氣、危害公眾健康或安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見。危機管理委員會主席由選管會主席出任，成員包括選管會成員、政制及內地事務局局長（或其代表）及其他相關政策局／部門的代表。