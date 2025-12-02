Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025︱吉爾吉斯司法部長：香港是連接不同司法管轄區理想平台

政情
更新時間：19:01 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:01 2025-12-02 HKT

香港法律周於昨日（1日）正式展開，活動包括今日（2日）舉行的「第三屆融通與發展法治論壇」，論壇就「踐行多邊主義與維護國際法治」和「新興科技對國際法的促進和發展」作深入討論。吉爾吉斯共和國司法部部長Ayaz Baetov接受《星島》訪問時表示，香港在推動國際法律合作方面具備獨特優勢，是連接不同司法管轄區的理想平台。

法律周議題具實用性 為吉爾吉斯提供啟示

Ayaz Baetov指出，今年法律周的主題非常出色，活動討論了國際法、替代爭議解決的發展、法律科技與人工智能及粵港澳大灣區的機遇、區內外法治等，緊扣全球互聯的趨勢，議題具有實用性，為吉爾吉斯提供了重要啟示。他認為，香港是討論這些議題的理想地方，因為香港本身就是一座橋樑，擁有豐富經驗和專業能力，能夠促進不同司法管轄區之間的交流與合作。

讚港法律人才全球化 助力「一帶一路」合作

他表示，香港是中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，具備獨特制度優勢，能夠廣泛吸收國際經驗，並與不同法律傳統、原則及司法管轄區接軌，令本地法律專業人才的能力具備全球化特質。他指，香港法律界的多元技能不僅在本地發揮作用，甚至在中亞地區，許多顧問及專家亦依靠香港的專業支援，推動國際項目，充分展現香港在國際法律合作中的橋樑角色。

他提到吉爾吉斯與中國合作的鐵路建設項目，形容為「非常戰略性的項目」，指隨著「一帶一路」沿線司法管轄區的貿易和法律活動日益增長，香港在國際法律合作中扮演獨特角色，能為「一帶一路」及全球治理提供更多支持與機遇。

今日論壇的第一專題研討環節以「踐行多邊主義與維護國際法治」為題，匯聚多位權威專家，深入探討國際法律界如何共同推進國際法治與多邊主義，以更有效應對全球性挑戰。第二專題研討環節以「新興科技對國際法的促進和發展」為題，聚焦科技與國際法的互動，探討新興科技如何重塑全球治理框架。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪

