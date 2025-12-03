專訪｜九龍中「6爭2」全港最激烈 李慧琼：國家層面為港發聲 新丁楊諾軒：市民幸褔感有限

立法會選舉如期12月7日舉行，候選人已重啟選舉工程。全港10個地方選區，以九龍中競爭最激烈，6人爭奪兩個議席，包括爭取連任的李慧琼及楊永杰，二人面對經民聯李超宇、工聯會丘燿誠、無政治聯繫的楊諾軒和譚莉儀挑戰。

李慧琼：用好人大及立法會平台 國家層面為港發聲

九龍中選區涵蓋九龍城、啟德及黃大仙西北部，選民人數約42萬。上屆立法會選舉，民建聯李慧琼取得約9.5萬票當選，成為全港票后，票數是同區當選的楊永杰逾2.5倍。談到個人優勢，身兼全國人大常委的李慧琼書面回覆《星島》表示，自己有超過20年區議員及立法會服務經驗，若有幸連任，會用好人大及立法會平台，在國家層面為香港發聲。她稱過去4年推動多項社區建設，一直致力將市民所想落實。

被問到如何平衡人大常委及服務居民工作，她說，人大常委會議一般每兩個月召開一次，每次約4至5天，其餘時間自己均在港，而且她已擔任人大常委逾2年，反映可兼顧兩個身份。

楊永杰爭連任：具議會經驗 懂得與政府打交道

在地區打滾多年的楊永杰則指，從2003年開始「做區」，當中有16年為九龍城區議員，加上過去4年立法會經驗，懂得與政府打交道，將市民訴求爭取落實。在本屆立法會，楊永杰與另3位直選議員組成「A4聯盟」，惟當中兩人已棄選。被問及未來會否加入政黨甚至成立新組織，他稱「A4聯盟」不是政黨，只是議員互相支援平台，強調自己從落區第一天以無政黨方式參選，深信無政黨可反映市民訴求，並非政黨利益。

經民聯李超宇：從政經驗並非單純在於時間

首次參選立法會的九龍城區議員、經民聯李超宇，2017年開始在地區工作，他認為從政經驗並非單純在於時間，亦要視乎接觸層面，自己多年來持續進修，包括商科、法律等，亦修讀了清華大學的公共管理碩士課程。他政綱提出發展經濟、善用公帑，強調倡議清晰明確，針對香港目前需要。

楊諾軒：市民幸褔感「有限」

另一候選人、黃大仙區議員楊諾軒表示，從小一直在地區做義工服務，熟悉區情，認為香港正經歷經濟戰，相信自己過往在企業經驗，適合香港所需。對於被指是「陪跑」，他表明不同意，雖然知名度不及兩名現任議員，但不少市民表示對發展成果帶來幸褔感「感覺有限」，遂決定參選。

楊永杰倡成立專隊「搶歌手」 李超宇：資助吸巨星非需要

啟德體育園今年3月開幕，屬九龍中近年最重要基建設施，應如何進一步發揮體育園的作用？楊永杰指，早前Coldplay來港開演唱會，帶來至少10億元經濟產值，建議政府成立專隊「搶歌手」。他指目前不少演唱會觀眾為即日來回，應想辦法延長旅客留港時間，如提供盛事、住宿、交通套票優惠等。

至於應否提供稅務優惠或資助吸引巨星落戶啟德，李超宇認為並非最需要，近期有不少巨星已到啟德開騷，體育園已證明了自己的價值，反而應做好宣傳，不同持分者如旅發局、體育園等，應主動去邀請巨星到體育園舉辦活動。楊諾軒指，內地或香港市民都愛看演唱會，只要體育園具備競爭力，不論是否提供資助，巨星仍會來港，與其補貼場租，不如做好配套。

李慧琼強調運用公帑須謹慎，現時已有「M」品牌制度，如符合條件可申請政府資助，但對於純商業活動，如非必要不該用公帑資助，政府應提供優質場地和配套，吸引機構自行籌辦。

另外兩名候選人丘燿誠、譚莉儀均婉拒受訪。

記者：林彥汛