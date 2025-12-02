Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱選舉論壇明恢復 政府：選舉繽紛日、嘉年華全取消 康文署部分設施續免費

政情
更新時間：17:34 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:34 2025-12-02 HKT

行政長官李家超今早（2日）宣布12月7日立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，今午就立法會換屆選舉安排會見傳媒。陳國基表示，政府將恢復8場功能界別選舉論壇，明後兩日連續舉行、每日4場，內容會加入火災相關議題；12月6日的「選舉繽紛日」、西九文化區「同心投票創未來大滙演」及多區嘉年華將會取消，但康文署部分優惠措施繼續。他呼籲選民在關注火災善後的同時，於投票日積極投票。

暫居他地宏福苑居民點投票？曾：視乎意願安排交通接載

因應大埔火災，曾國衞表示，3個受影響的票站會作重新安排，原設於大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂及大埔社區中心的票站，將分別改為香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校及羅定邦中學。受影響選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘及大埔墟居民，當局將安排穿梭巴士便利投票。

至於因火災現居於其他地區的宏福苑居民，曾國衞表示政府將透過「一戶一社工」主動通知新的投票安排，並會視乎其投票意願，安排合適交通工具接載前往票站。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜立法會選舉12.7如期舉行 李家超：議員是政府重要改革伙伴 制訂法律防止火災慘劇再現

陳國基強調，立法會是特區政府施政的重要合作夥伴，明白市民關心如何協助受災市民重新生活，但選出有抱負、有能力的立法會議員，是災後重建的重要一步。政府對災民的支援及跟進工作不會停止，如期完成選舉是對社會穩定的維護，也是災後重建的有力支撐。新一屆議員盡早履職，可更快、更有效推動善後及支援工作。

他續稱，上周三（26日）因應火災即時暫停8場功能界別論壇，以讓社會各界聚焦救災。隨着選舉如常舉行，論壇將恢復並作調整，加入候選人對災後支援及處理的意見。他亦指，12月6日不會舉辦「選舉繽紛日」，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」及多區嘉年華亦會取消，但會保留資訊性活動，例如在鑽石山荷里活廣場舉辦的「選舉與我」巡迴展覽。12月6日及7日免費開放部分設施及部門優惠等措施則繼續。選民投票後，政府將繼續派發心意謝卡表達謝意。

公務員兼顧救災與選舉 陳國基：無先後之分

被問到選舉工程一度暫停或影響市民了解候選人，如期選舉是否合適，陳國基指明白市民因火災感到悲痛，大家都希望盡力幫助受災市民，相信這是所有市民的意願。社會需要一個能夠履職的立法會，以反映民意、優化政策、監察政府，協助災民可能涉及修例或撥款，因此如期選出新一屆議員，可盡早幫助市民解決問題。

至於公務員既要協助災民又要支援選舉，人手安排會否受影響，陳國基強調兩方面工作沒有先後之分，救災與選舉是「雙軌並行」，不會因選舉拖慢對災民的幫助。對於預計投票率，他表示從來沒有預設目標，希望每一位合資格選民都出來投票，這是政府的工作目標。

記者：郭詠欣

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

